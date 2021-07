Verizon Adaptive Sound entre dans les paramètres de votre système, que vous le vouliez ou non

Verizon a commencé à proposer une nouvelle mise à jour du Motorola Edge + plus tôt dans la semaine et elle incluait une nouvelle fonctionnalité que la société n’avait pas encore annoncée. Appelé « Verizon Adaptive Sound », nous étions curieux de savoir ce que cela introduirait, mais nous avons supposé qu’il s’agissait d’une application que Verizon prévoyait d’installer sur votre téléphone pour améliorer l’expérience audio et multimédia. En fin de compte, c’est probablement pire, car Verizon l’ajoute aux paramètres système de votre téléphone.

Dans un post aujourd’hui à annoncer un téléphone Motorola à budget aléatoire, Verizon a présenté Verizon Adaptive Sound en tant que nouvelle fonctionnalité qui «produit une expérience surround spatiale brillante, quelle que soit la marque de casque, de barre de son ou d’écouteurs que vous utilisez ou l’application que vous regardez ou écoutez, y compris le contenu compatible Dolby Atmos. . » Ils ont dit qu’il serait lancé avec le téléphone Moto de milieu de gamme ordinaire d’aujourd’hui dont je ne me souviendrai jamais du nom, tout en suggérant qu’il viendra sur d’autres téléphones (que nous savions déjà).

Mais ensuite, ils ont montré comment l’utiliser et c’est là que nous ne sommes pas amoureux. Pour accéder à Verizon Adaptive Sound, vous trouverez la nouvelle fonctionnalité Verizon que vous n’avez pas demandée enfouie dans les paramètres de votre système en tant que service nouvellement installé via une mise à jour du système. Ce sera certainement dans les paramètres sonores des téléphones de Motorola, mais pourrait venir à d’autres.

Verizon Adaptive Sound peut améliorer les voix, augmenter les basses ou les aigus et vous donner des commandes d’égalisation car il essaie d’améliorer automatiquement le son dans la musique, les vidéos, les jeux, etc. Il semble que vous puissiez également le désactiver.

Pourquoi l’inquiétude ? Eh bien, parce que cela semble être intégré au système, cela suggère que vous ne pouvez pas le supprimer. S’il ne s’agissait que d’une application de Google Play qu’ils préinstallaient, vous pourriez au moins la supprimer ou la désactiver, vous savez, car c’est une fonctionnalité que vous n’avez pas demandée.

Mon autre inquiétude ici est qu’il s’agit d’un opérateur ajoutant une fonction audio aux téléphones, ce qui n’est généralement pas un domaine dans lequel ils plongeraient leurs orteils. À moins bien sûr qu’ils envisagent d’ajouter Verizon Adaptive Audio + en tant qu’ajout payant. sur votre compte dans les mois à venir avec des flux super HD et tout un tas de publicités pour essayer de vous faire participer. Vous savez exactement comment cela pourrait se terminer, n’est-ce pas ?

Heureusement, les téléphones de Samsung et OnePlus ont tendance à déjà inclure leurs propres paramètres audio comme celui de Verizon. J’espère qu’ils ne toucheront pas à ces téléphones ou n’essaieront pas de convaincre ces entreprises d’adopter les leurs plutôt que les contrôles OEM. Pour l’instant, Motorola accepte définitivement le nouvel amour de Verizon pour l’audio. Je m’inquiète un peu des téléphones Pixel de Google. Nous devrions savoir sous peu quand la mise à jour de juillet tombera.

