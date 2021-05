Verizon a un Google Play Pass gratuit pour vous

Google Play Pass a été lancé fin 2019 en tant que service d’abonnement de Google qui permettait aux utilisateurs d’accéder à des centaines d’applications et de jeux pour le prix de 4,99 $ / mois. Il est toujours là, si vous ne le saviez pas, et a vu son catalogue devenir plus de 800 applications avec un modèle de tarification annuel disponible qui réduit une bonne partie des coûts.

Si autant d’applications ou une réduction de 50% sur le prix ne vous incitent toujours pas à vous abonner, Verizon le peut peut-être. Gros rouge annoncé ce matin, il donnera à certains clients un accès gratuit à Google Play Pass pour une durée maximale de 12 mois.

Si vous vous abonnez au forfait illimité Play More ou Get More de Verizon, ils vous offriront gratuitement le Google Play Pass pendant 12 mois. Si vous avez un autre plan illimité, vous aurez accès gratuitement pendant 6 mois.

Avec le Play Pass, vous obtenez des jeux comme Out There, Kingdom Rush, Sonic the Hedgehog, Stardew Valley, Football Manager et la série Monument Valley. Pour les applications, il existe des éditeurs de photos et de vidéos, ainsi que des options pour la musique, les fonds d’écran, la méditation, les listes de tâches, les calculatrices, etc. La grande vente ici est vraiment les jeux, mais ne négligez pas non plus les applications régulières.

Pour obtenir votre abonnement gratuit au Play Pass, vous vous dirigerez vers le site de Verizon (ici) demain, 25 mai.