Verizon a Starbucks gratuit pour vous

Vous voulez un Starbucks gratuit ? Avez-vous un service Verizon ? Il est temps de combiner les deux et de marquer cette boisson quotidienne sans frais grâce au programme Verizon Up.

Dans une nouvelle promotion, les membres Verizon Up peuvent ouvrir l’application My Verizon et prendre une « boisson estivale gratuite » chez Starbucks. Vous n’êtes pas obligé d’acheter une boisson estivale, mais la promotion vous offre 150 étoiles que vous pouvez (apparemment) utiliser sur votre compte Starbucks pour une boisson gratuite.

Pour échanger, les clients Verizon doivent ouvrir l’application My Verizon sur leur téléphone, rechercher la section Verizon Up, puis rechercher la liste « Obtenir une boisson d’été gratuite » de Starbucks. Appuyez dessus, cliquez sur le bouton « réclamer », puis suivez le reste des instructions pour « utiliser maintenant » la promotion dans l’application Starbucks.

Verizon dit que cela pourrait prendre jusqu’à 24 heures après l’échange pour que les 150 étoiles soient chargées sur votre compte Starbucks. En tant que personne qui ne s’aventure nulle part près d’un Starbucks, je n’ai aucune idée de ce que font les stars de l’enfer, mais cela ressemble à des crédits. Pros de Starbucks, vous savez probablement exactement comment tout cela fonctionne.

La promo doit être utilisée avant le 2 juillet, alors dépêchez-vous.

