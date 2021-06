Verizon 5G Home est lancé dans ces 7 nouvelles villes

Le déploiement du service Internet à domicile de Verizon se poursuit ce mois-ci avec une expansion dans 7 nouvelles villes. Après un démarrage lent il y a quelques années pour lancer la course 5G, 5G Home s’est considérablement développé et sera désormais proposé sur 40 marchés.

À partir du 3 juin, Verizon 5G Home va vivre à Columbus, OH, Greensboro, Caroline du Nord et Raleigh, Caroline du Nord. Puis, une semaine plus tard, le 10 juin, les clients de Des Moines, IA, La Nouvelle-Orléans, LA, Seattle, WA et Tucson, AZ y auront également accès. Et ce sont vos 7 nouveaux marchés Verizon 5G Home.

Comme c’est le cas depuis le début, Verizon 5G Home n’est disponible que dans certaines zones de ces villes. Je vous montrerais une carte pour donner un exemple, mais Verizon les cache parce que la zone de couverture est très limitée. Votre meilleur pari pour voir si votre maison serait couverte est de utiliser leur vérificateur de disponibilité.

Verizon 5G Home ne coûte toujours que 50 $/mois pour les clients Verizon ou 70 $/mois si vous n’êtes pas connecté à leur téléphone portable. En tant qu’abonné 5G Home, vous obtiendrez des données « vraiment » illimitées sans plafond, des téléchargements à 300 Mbps (pics jusqu’à 1 Gbps), une auto-installation facile et des trucs gratuits, comme une box Stream TV (c’est Android TV), un Samsung Chromebook 4, abonnements à Discovery+, etc.

En guise de promotion pour aider à pousser la 5G Home dans tous ces nouveaux domaines, Verizon propose de payer jusqu’à 500 $ de vos frais si vous quittez votre fournisseur d’accès Internet actuel et changez de fournisseur.

Des clients Verizon 5G Home souhaitent-ils partager leurs expériences ?