Le président Joe Biden cherche à réinitialiser les efforts incohérents de dépistage des coronavirus du pays avec un plan de 50 milliards de dollars et une surveillance fédérale accrue.

Le plan de Biden appelle à un nouveau conseil de test de pandémie pour coordonner une «approche claire et unifiée» pour tester le COVID-19, une différence marquée par rapport à la politique de l’administration Trump consistant à établir leurs propres plans avec le soutien fédéral.

Les laboratoires ont augmenté leur production à plus de 2 millions de tests chaque jour, mais des problèmes tenaces persistent. Certains laboratoires ont encore du mal à effectuer des tests en temps opportun – en particulier lorsque la demande augmente – en raison de pénuries de fournitures critiques.

Les laboratoires de santé publique ne sont en grande partie pas équipés pour détecter de nouvelles variantes de coronavirus telles que celles identifiées pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Et il y a encore un débat parmi les experts en tests sur la question de savoir si une utilisation plus large de tests rapides moins chers mais moins sensibles sera le moyen le plus intelligent de sortir de la pandémie.

Biden a publié jeudi une vague de décrets, allant des mandats de masque sur la propriété fédérale à la réouverture d’écoles et à l’accélération des expéditions de vaccins. Réparer le système de test disparate du pays « sera le plus difficile » de tous, a déclaré Marcus Plescia, médecin-chef de l’Association des responsables de la santé des États et des territoires.

L’ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention, Tom Frieden, a déclaré que l’initiative de test de Biden s’inscrivait dans son plan plus large et basé sur la science pour enrayer une pandémie qui a déjà tué plus de 400000 Américains.

«Il s’agit d’une pandémie vraiment difficile à gérer», a déclaré Frieden, président et chef de la direction de Resolve to Save Lives, une initiative de Vital Strategies. «Aussi importants que soient les décrets, ils ne sont que le début d’un effort majeur.»

Les États-Unis rejoignent l’OMS:L’administration Biden a renouvelé son soutien à l’Organisation mondiale de la santé est une « bonne nouvelle pour l’Amérique et le monde », disent les scientifiques

Fauci déchaîné:Il dit que c’est « libérateur » de pouvoir « laisser parler la science » en tant que conseiller de Biden

Qualifiant une stratégie de test nationale de «pierre angulaire de la réduction de la propagation du COVID», le plan de Biden appelle à des tests d’antigènes plus rapides, des fournitures, des capacités de laboratoire et un séquençage génomique pour mieux suivre les points chauds et les nouvelles variantes.

Il y a aussi des friandises pour les consommateurs. Un décret exige que les agences fédérales clarifient l’obligation des assureurs de couvrir les tests, même pour les personnes qui ne présentent aucun symptôme. Pour ceux qui n’ont pas d’assurance maladie, les tests seront gratuits, indique la commande.

L’appel du président pour une meilleure communication des données et une volonté de se mettre au niveau du public américain est tout aussi important qu’un plan de test national, a déclaré Frieden.

«Le président Biden a été très clair: nous y sommes ensemble», a-t-il déclaré. «Cela va empirer avant de s’améliorer. Ce sont toutes des vérités dures et des faits importants qui doivent être partagés et vécus. Et ils ont été ignorés pendant un an.

‘Faites une grande différence’

Le plan appelle les agences fédérales à utiliser une loi sur la production de défense en temps de guerre pour remédier aux pénuries persistantes de fournitures de tests et de vaccins, ainsi que d’équipements de protection tels que des blouses, des gants et des masques N95.

Lorsque les laboratoires sont à court de fournitures essentielles telles que des réactifs chimiques, des embouts en plastique ou des écouvillons, cela retarde ou empêche un laboratoire de terminer un test, a déclaré le Dr Patrick Godbey, président du College of American Pathologists.

Godbey a déclaré que les laboratoires terminaient les tests en quelques heures lorsque toutes les fournitures étaient disponibles. Mais lorsque les laboratoires ne peuvent pas obtenir de fournitures, certains doivent expédier des échantillons à d’autres laboratoires pour les tester, ce qui retarde les résultats de deux jours ou plus.

«Je ne peux toujours pas faire tous les tests que j’aimerais faire», a déclaré Godbey, directeur du laboratoire du Southeast Georgia Regional Medical Center à Brunswick. «Si nous ne pouvons pas obtenir les réactifs nécessaires, nous mesurons le délai d’exécution en jours.»

Lorsque la demande de tests a augmenté cet été dans les États de Sunbelt, les laboratoires des communautés durement touchées par le COVID-19 prenaient régulièrement une semaine ou plus pour terminer les résultats. Les pénuries d’approvisionnement ont grondé les résultats dans les petits et les grands laboratoires.

Lors des tests à domicile?:Les entreprises tentent de rendre les tests de coronavirus largement disponibles

Les laboratoires de santé publique sont également confrontés à des pénuries persistantes de matériel de test depuis le début de la pandémie.

«Voilà le genre de situations où l’intervention du gouvernement fédéral peut faire une grande différence», a déclaré Plescia, de l’Association des responsables de la santé des États et des territoires.

Les plans de Biden demandent aux agences fédérales d’utiliser la loi sur la production de défense ou d’autres «autorités appropriées» pour accélérer la fabrication d’une douzaine de types de fournitures: masques N95, blouses, gants, écouvillons de test, réactifs, pointes de pipette en plastique, machines de test, écouvillons, aiguilles et des seringues, des kits de tests rapides et du matériel pour des tests antigéniques rapides. Le gouvernement fédéral peut utiliser la loi pour contraindre les entreprises privées à fournir des fournitures essentielles pour la défense nationale ou les urgences nationales.

« Nous avons encore des problèmes de chaîne d’approvisionnement que nous espérons que cela (le plan de Biden) réglera », a déclaré Godbey.

Biden pousse les tests rapides

La poussée de Biden appelle également à une utilisation plus large des tests rapides pour compléter les tests de laboratoire dans des contextes tels que les écoles.

Les tests de PCR moléculaire traités dans les laboratoires restent l’étalon-or des tests précis, mais ils sont plus chers et les résultats peuvent prendre des jours à traiter. Des tests antigéniques rapides peuvent être effectués en dehors des laboratoires et fournir des résultats en 15 minutes.

Sous l’administration Trump, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a acheté des machines de test rapide à utiliser dans les maisons de retraite médicalisées du pays. HHS a également acheté 150 millions de tests de tests rapides portables Abbott BinaxNow pour les États, les maisons de retraite, les services de santé indiens et les collèges et universités historiquement noirs.

Un seul test rapide, réalisé par la société australienne Ellume, a obtenu l’autorisation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour une utilisation à domicile sans prescription médicale. Plusieurs autres entreprises développent des tests qu’elles espèrent vendre directement aux consommateurs.

Le plan Biden établira une équipe de support CDC pour «financer l’acquisition et la distribution rapides de tests pour les populations prioritaires, travailler pour stimuler le développement et la fabrication de tests à domicile et veiller à ce que les tests soient largement disponibles».

Les tests rapides sont généralement moins sensibles que les tests de laboratoire, ce qui signifie qu’ils peuvent ne pas détecter le virus dans certains cas. C’est un scénario qui concerne des experts de laboratoire comme Godbey.

« Je m’inquiète des tests inexacts », a déclaré Godbey. « Les mauvais tests sont pires que pas de tests du tout. »

Mais d’autres soutiennent que les tests rapides ont du sens lorsqu’ils sont effectués fréquemment, car ils sont susceptibles de détecter rapidement lorsqu’une personne est contagieuse et a tendance à transmettre le virus à d’autres.

«Même si le test individuel manque d’une certaine sensibilité, vous effectuez ce test fréquemment, cela peut vraiment ajouter beaucoup de sécurité à la population», a déclaré le Dr William Schaffner, professeur de médecine préventive à la Vanderbilt University School of Medicine et médecin spécialiste des maladies infectieuses.

Il a déclaré qu’il était logique de déployer de tels tests rapides dans des contextes tels que les écoles. Si les élèves, les enseignants et les autres employés de l’école sont fréquemment testés avec des tests rapides, les parents peuvent être sûrs que l’école est sûre.

« Tout à coup, l’économie est à nouveau stimulée parce que les parents peuvent aller travailler », a déclaré Schaffner.

Michael Mina, un épidémiologiste de Harvard qui a plaidé pour des tests antigéniques rapides, a déclaré que ces tests peuvent être rapidement déployés. Si l’administration Biden autorise l’achat et l’utilisation généralisée de ces tests, ils peuvent être expédiés directement aux foyers américains et « nous pouvons commencer à voir les cas s’effondrer ».

«Si nous pouvons faire cela, nous pouvons commencer à voir des cas diminuer considérablement à travers le pays en quelques semaines d’une manière que les vaccins ne pourraient jamais faire au cours de ces 100 premiers jours», a déclaré Mina.

Contributeur: Karen Weintraub

Ken Alltucker est sur Twitter à @kalltucker, ou peut être envoyé par courriel à alltuck@usatoday.com