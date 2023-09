Vérité et réconciliation : le gouverneur général réfléchit à « l’expérience de toute une vie »

À l’occasion de la troisième Journée nationale annuelle pour la vérité et la réconciliation, la gouverneure générale Mary Simon déclare que même si elle reconnaît le temps qu’il faut pour répondre aux appels à l’action, elle comprend également les frustrations liées à la lenteur des progrès et elle estime que « nous devrions accélérer les choses s’améliorent.

Selon un rapport de décembre 2022 du Yellowhead Institute — un centre de recherche et d’éducation dirigé par des Autochtones à l’Université métropolitaine de Toronto — seuls 13 des 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation ont été mis en œuvre depuis leur publication il y a près de huit ans.

Simon — la première gouverneure générale autochtone du Canada — a déclaré à l’animatrice de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une interview diffusée dimanche, qu’elle avait lu les appels à l’action à plusieurs reprises et qu’ils impliquent des « questions très complexes » qui nécessitent de nombreux acteurs et partenaires pour être mis en œuvre, elle comprend donc les progrès. peut être lent.

«Je fais ce travail depuis près de 50 ans», a déclaré Simon. « Et quand je regarde 20 ans en arrière, je constate que de nombreux changements s’opèrent. »

Elle a ajouté qu’elle n’était pas personnellement impliquée dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation, et qu’elle ne pouvait donc pas dire avec précision ce qu’il restait à faire pour chacune d’entre elles.

«Mais les autochtones disent que c’est trop lent», a-t-elle déclaré. « Et je peux comprendre cela, parce que les conditions de vie dans lesquelles vivent les gens à travers le pays sont assez difficiles, et bien sûr ils vont être anxieux et peut-être frustrés que les choses n’avancent pas très rapidement.

« Je n’essaie pas de dire que les choses auraient dû changer maintenant », a-t-elle ajouté. « Parce qu’ayant vécu l’évolution politique de ce pays, je peux voir à quel point les choses peuvent être lentes, mais je peux aussi comprendre, du point de vue autochtone, que nous voulons que les choses changent plus rapidement.

La gouverneure générale a déclaré que même si son poste actuel est apolitique, elle travaille en politique à l’extérieur du gouvernement depuis des décennies et elle comprend le temps qu’il faut pour réaliser des progrès significatifs.

Elle a cité des exemples d’accords de revendications territoriales, qui ont pris des années, et les excuses du pape pour la dévastation et le traumatisme des pensionnats, qui ont pris des décennies. Et Simon a déclaré que même si certains appels à l’action de la Commission Vérité et Réconciliation peuvent sembler simples ou « pourraient être lancés immédiatement », ils impliquent la coopération et la coordination de plusieurs partenaires, ce qui peut prendre du temps.

«Je pense qu’il faut vraiment réfléchir au processus», a-t-elle déclaré. « Je pense que nous devrions accélérer les choses, mais cela ne dépend pas de moi. »

« Mais si nous voulons accélérer les choses, nous devons être très concentrés et parler de toutes les différentes difficultés qui entourent n’importe quel problème, qu’il s’agisse d’un appel à l’action ou de la gestion d’une communauté qui a besoin d’eau potable », a-t-elle ajouté.

Lorsqu’on lui demande si elle croit qu’il existe une volonté politique pour mettre en œuvre les dizaines d’appels à l’action en suspens, Simon répond que oui.

« En ce qui me concerne, le premier ministre, lorsqu’il a été élu, a pris beaucoup d’engagements, et il continue de les respecter », a-t-elle déclaré, ajoutant que Trudeau travaille avec une « grande bureaucratie », dans laquelle il peut prendre beaucoup de temps pour mettre en œuvre un changement.

Le gouverneur général célèbre la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec des dirigeants autochtones, des survivants des pensionnats et des dignitaires lors d’un rassemblement commémoratif.

Elle a déclaré à Kapelos que « la réconciliation est une expérience qui dure toute la vie » et ne devrait pas seulement être réfléchie au cours d’une journée ou d’une occasion particulière, mais plutôt quelque chose sur lequel « nous devrions travailler chaque jour ».



Avec des fichiers de Stephanie Ha, productrice principale de la période des questions de CTV