« Véritable icône africaine »: le père fondateur zambien Kenneth Kaunda, héros de l’indépendance qui a aidé à mener la lutte contre le VIH/sida, décède à 97 ans

Le fils de l’ancien président, Kambarage Kaunda, a confirmé son décès jeudi. « Je suis triste de vous informer, nous avons perdu Mzee (aîné) », a déclaré le jeune Kaunda sur la page Facebook de son père. « Prions pour lui. »

L’actuel président de la Zambie, Edgar Lungu, a salué le père fondateur comme un « véritable icône africaine » et dit qu’il est décédé « à un moment où nous nous attendions le moins. » Lungu a déclaré 21 jours de deuil national pour Kaunda.

Le charismatique Kaunda, connu pour porter un mouchoir blanc dans sa main gauche, a été emprisonné par les autorités coloniales britanniques en 1959. Il a été libéré l’année suivante.

Après être devenu président du Parti uni pour le développement national (UNIP), il a organisé le « Cha cha cha » campagne de désobéissance civile pour libérer le pays, alors connu sous le nom de Rhodésie du Nord, du contrôle britannique. La campagne comprenait des grèves, des boycotts et des manifestations.

Kaunda est devenu le premier président de la Zambie en 1964, après avoir obtenu son indépendance, et a régné jusqu’en 1991. Il a nationalisé les mines de cuivre de la Zambie et a aidé d’autres pays d’Afrique australe – dont le Zimbabwe, l’Angola, la Namibie, le Mozambique et l’Afrique du Sud – à obtenir la majorité noire. Lusaka a accueilli des émissions de radio par l’African National Congress (ANC), tandis que Kaunda a fourni un refuge sûr au groupe alors qu’il luttait pour vaincre le système d’apartheid de l’Afrique du Sud.

Au milieu des pénuries alimentaires, de l’augmentation de la dette et de l’opposition croissante du public au régime du parti unique, le leader socialiste a mis fin à l’interdiction des partis d’opposition en 1991. Kaunda a été battu par Fredrick Chiluba du Mouvement pour la démocratie multipartite (MMD) lors de l’élection présidentielle de 1991 en Zambie. Il abandonna paisiblement le pouvoir en agitant son mouchoir blanc.

Kaunda a ensuite consacré une grande partie de son temps à faire campagne contre le VIH/SIDA, après qu’un de ses enfants soit décédé des suites de la maladie.

Le journaliste Charles Onyango-Obbo a qualifié Kaunda de « dernier homme debout » de la génération de l’indépendance de l’Afrique. « Un jour, après avoir contextualisé ses défauts, nous le regarderons avec bienveillance », il a dit.

