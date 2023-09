Verisk révolutionne le programme ISO Businessowners pour répondre à l’évolution des risques commerciaux

Verisk, un fournisseur mondial de technologies et d’analyse de données, a dévoilé une mise à jour substantielle de son programme ISO Businessowners (BOP), visant à aider les assureurs à s’adapter au paysage dynamique des risques commerciaux contemporains.

Alors que les entreprises continuent d’évoluer en réponse aux changements économiques et technologiques, cette amélioration du programme ISO BOP est sur le point de devenir l’une des plus importantes de mémoire récente.

Cette mise à jour arrive à un moment critique, étant donné la création de plus de 300 000 nouvelles petites entreprises chaque année au cours de quatre des cinq dernières années, soulignant la pertinence et l’importance du programme pour le secteur de l’assurance.

Le programme ISO Businessowners (BOP) amélioré de Verisk vise à fournir aux assureurs une boîte à outils complète pour naviguer dans le paysage changeant des risques commerciaux.

Avec l’ajout de 160 nouvelles classifications et la mise à jour des codes SCIAN 2022, les assureurs bénéficieront d’un système de classification élargi et contemporain qui permet une évaluation plus approfondie et à jour des facteurs de risque, s’adaptant parfaitement à la nature en constante évolution des entreprises d’aujourd’hui. .

En outre, l’introduction de nouvelles règles et de conseils sur les coûts des pertes potentielles concernant les automobiles et les drones loués et non possédés reflète l’importance croissante de ces technologies dans les opérations commerciales modernes.

Cette mise à jour met également en jeu des classifications complémentaires, conçues pour fonctionner en synergie avec les exclusions de couverture Micro-BOP et ransomware. Cette approche holistique de l’évaluation des risques permet aux assureurs de répondre efficacement aux défis émergents.

Les assureurs sont encouragés à tirer parti des classifications améliorées du programme Businessowners de Verisk pour améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire les fuites de primes et améliorer la précision de l’évaluation des risques pour les défis actuels et futurs.

Neil Spector, président des solutions de souscription chez Verisk, a souligné l’importance de l’adaptabilité dans le secteur de l’assurance, déclarant : « Le monde de l’assurance est en constante évolution et nous sommes dans une position unique pour diriger le secteur dans ce changement. C’est pourquoi nous révisons régulièrement nos offres et contactons continuellement nos clients pour obtenir leurs commentaires. Les améliorations apportées à nos classifications qui en résultent reflètent plus précisément les besoins changeants du marché et continueront de contribuer à faire progresser l’industrie.

En plus des classifications améliorées, Verisk offre un soutien aux assureurs confrontés à des défis de mise en œuvre et à surmonter les complexités actuarielles et réglementaires lors du développement et de la personnalisation d’un programme BOP.

Les assureurs peuvent exploiter les services de conseil en assurance de Verisk comme une ressource précieuse. De plus, la notation ISO en tant que service (RaaS) de Verisk fournit un autre outil pour faciliter la mise en œuvre de ces changements.

Cette solution de notation basée sur le cloud permet aux assureurs d’accéder aux résultats de notation via une interface de programmation d’application intelligente, rationalisant ainsi le processus de notation sans avoir besoin d’installation ou de maintenance en interne du contenu de notation Verisk ou d’un moteur de notation propriétaire.