Vérifiez votre réfrigérateur : plus de 50 000 livres de salami et de saucisses rappelées en raison de problèmes de Listeria

Vous voudrez peut-être repenser ce plateau de charcuterie lors de votre prochain dîner. Le producteur de charcuterie Daniele International a rappelé environ 52 914 livres de sopressata, de salami et d’autres produits de charcuterie, craignant qu’ils ne soient contaminés par la listeria, le Service de sécurité et d’inspection des aliments du Département américain de l’agriculture dit dimanche.

Lors d’une inspection de routine, le FSIS a trouvé une source possible de listeria sur les machines de convoyage du fabricant, a déclaré Chris Bowler, PDG de Daniele International, dans une déclaration à CNET. Les produits rappelés portent le numéro d’établissement “Est. 54” et ont été expédiés à des points de vente dans tout le pays entre le 23 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, selon l’USDA.

Huit différents produits de saucisses ont été inclus dans le rappel. Si l’un d’entre eux se trouve dans votre réfrigérateur, l’USDA vous exhorte à le jeter ou à le retourner immédiatement.

Ceux-ci inclus:

6 onces. plateau en plastique de “FREDERIK’S by meijer SPANISH STYLE charcuterie sampler tray” avec date de vente 15/04/23.

6 onces. barquette plastique de “Tête de sanglier CHARCUTUERIE TRIO” avec dates de péremption 13/04/23, 14/04/23 et 15/04/23.

7 oz. plateau en plastique de “COLAMECO’S PRIMO NATURALE GENOA UNCURED SALAMI” avec date limite de vente 23/12/23.

7 oz. plateau en plastique de “COLAMECO’S PRIMO NATURALE BLACK PEPPER UNCURED SALAMI” avec date limite de consommation 22/12/23, 30/12/23 et 17/01/24.

1 livre. plateau en plastique de “DEL DUCA SOPRESSATA, COPPA & GENOA SALAMI” avec les dates de vente 13/04/23 et 14/04/23.

1 livre. barquette en plastique de “DEL DUCA CALABRESE, PROSCIUTTO & COPPA” avec date limite de vente 5/6/23.

1 livre. plateau en plastique de “DEL DUCA GENOA SALAMI, UNCURED PEPPERONI & HARD SALAMI” avec date limite de consommation 5/4/23.

12 onces. barquette en plastique de “Sélection Gourmande SOPRESSATA, CAPOCOLLO, HARD SALAME” avec date limite de vente 14/04/23.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun rapport confirmé de réactions indésirables à la consommation, selon l’USDA. Listeria peut provoquer une infection grave chez les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les femmes enceintes et les nouveau-nés, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

“Notre équipe de sécurité alimentaire a pris des mesures immédiates pour désinfecter complètement notre équipement et tester la qualité de nos produits”, a déclaré Bowler. “Bien que nous soyons convaincus que nos produits ont été fabriqués en toute sécurité, et bien que nous n’ayons reçu aucune plainte de consommateur concernant cette préoccupation, nous soutenons la décision d’émettre un rappel des produits potentiellement concernés par excès de prudence pour la santé et la sécurité de nos clients. .”

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.