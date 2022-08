Vérifiez votre Capri Sun : des milliers de cas rappelés pour contamination potentielle

Que ce passe-t-il Capri Sun a rappelé près de 6 000 caisses de boissons au mélange de jus aromatisé à la cerise sauvage Capri Sun. Pourquoi est-ce important Des dizaines de milliers de sachets Capri Sun pourraient être contaminés par une solution de nettoyage diluée. Et après Vous pouvez vérifier si vos boissons Capri Sun sont concernées en recherchant une date de péremption du 25 juin 2023 et un code de fabrication compris entre 0733 et 0900.

Kraft Heinz est rappelant près de 6 000 cas de Capri Sun Wild Cherry Flavored Juice Drink Blend en raison de préoccupations concernant la contamination par une solution de nettoyage diluée utilisée sur l’équipement de transformation des aliments. Seuls les produits Capri Sun à saveur de cerise sauvage sont concernés par le rappel.

La solution de nettoyage a été “introduite par inadvertance dans une chaîne de production de l’une de nos usines”, a déclaré Kraft Heinz. La contamination a été découverte après que l’entreprise eut reçu des plaintes de consommateurs concernant le goût de la boisson.

Pour savoir si vos boissons Capri Sun sont concernées par le rappel, recherchez la date de péremption du 25 juin 2023. Le code du fabricant sur le sachet et le carton serait compris entre 0733 et 0900. Vous pouvez trouver plus d’informations sur comment vérifier si vos boissons sont concernées ici.

Vous pouvez retourner tous les Capri Suns concernés au magasin où vous les avez achetés et appeler Kraft Heinz au 1-800-280-8252 pour un remboursement.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.