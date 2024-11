Vérifiez vos pieds pour ces six signes avant-coureurs qui pourraient signaler le diabète

Cela peut paraître étrange, mais certains signes révélateurs d’un problème de santé potentiellement dangereux lié à la glycémie peuvent apparaître sur les pieds. Le diabète est une maladie grave qui dure généralement toute la vie et qui entraîne une glycémie trop élevée.

Elle touche plus de quatre millions de personnes au Royaume-Uni, et les experts de la santé préviennent qu’un nombre encore plus important pourrait vivre avec cette maladie sans s’en rendre compte.

Comme pour tout problème médical, plus tôt vous détectez les symptômes, plus tôt vous pourrez obtenir le traitement dont vous avez besoin.

Certains de ces signes sont assez connus, comme une soif accrue et une fatigue accrue. Cependant, d’autres le sont moins et peuvent apparaître dans des endroits improbables.

Le Clinique de Clevelandaux États-Unis, prévient que certains signes avant-coureurs du diabète peuvent apparaître au niveau des pieds.