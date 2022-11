Vérifiez quand et où regarder la cérémonie d’ouverture

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 est sur le point de démarrer au Qatar, aujourd’hui (20 novembre). La cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde aura lieu avant que les hôtes ne chargent pour jouer le match contre leur membre du groupe A, l’Équateur.

La cérémonie d’ouverture aura lieu au stade Al Bayt de 60 000 places, situé à 40 kilomètres au nord de Doha. Le stade Al Bayt, doté d’un toit rétractable, est l’un des plus grands sites du centre de Doha et porte le nom et s’inspire des tentes nomades utilisées dans le Golfe.

À l’origine, le plan était d’organiser la cérémonie d’ouverture avant le premier match du Qatar lundi, ce qui aurait entraîné une situation inhabituelle de deux matchs devant lui. Par conséquent, le premier jeu a été avancé d’un jour.

Lors d’une cérémonie d’ouverture étoilée, les fans pourront s’amuser sur les rythmes de BTS. Selon les rapports, l’un des sept membres du boys band sud-coréen, Jungkook, interprétera une chanson intitulée “Dreamers” lors de l’événement. Potentiellement, Black Eyed Peas, Robbie Williams et Nora Fatehi peuvent également être vus se produire à l’ouverture cérémonie, selon The Telegraph.

Vérifiez ici, où et quand regarder la cérémonie d’ouverture

Quand a lieu la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

La cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 aura lieu le dimanche 20 novembre 2022.

Où est la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

La cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 aura lieu au stade Al Bayt. Le match d’ouverture entre les hôtes du Qatar et de l’Équateur se jouera également dans ce stade.

À quelle heure commence la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

La cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 débutera jeudi à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

La cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusée sur Sports18 et Sports18 HD TV en commentaire en anglais. Ils sont les diffuseurs officiels du tournoi.

Comment regarder la diffusion en direct en ligne de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

La diffusion en direct de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera disponible gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

