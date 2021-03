Les gens observent des jeûnes ou des vrats lors d’occasions spéciales pour rendre hommage et adorer la divinité. Selon le Hindu Panchang, qui est également un calendrier védique, le 26 mars, vendredi marquera le Dwadashi Tithi jusqu’à 08h21 du mois de Shukla Paksha de Phalguna, après quoi Trayodashi Tithi a commencé et restera jusqu’à 06h11 le matin. 27 mars. Chaque année, Pradosh Vrat a lieu sur le Trayodashi Tithi et les fidèles tiennent le jeûne pour le Seigneur Shiva ce jour-là pour obtenir des bénédictions et des souhaits exaucés.

On peut également noter que ce Pradosh Vrat tombe quelques jours avant la célébration de Holika Dahan et Holi. Chaque mois, deux Pradosha Vrats sont observés – le premier sur Trayodashi de Krishna Paksha et le second sur Trayodashi de Shukla Paksha. De plus, Pradosh Vrat reçoit des noms différents selon le jour de la semaine où il tombe. Le 26 mars vrat s’appelle Shukra Pradosh Vrat car il tombe vendredi.

Muhurat, signification et autres détails:

Puja Muhurat: Le Pradosh Vrat Puja doit être joué entre 18h35 et 20h55.

Signification de la journée:

On pense que ce jour-là, le Seigneur Shiva et sa monture, Nandi (le taureau), ont protégé et sauvé les Devas des Asuras et se sont ainsi débarrassés des démons qui ont causé une destruction massive. C’était sur Trayodashi Tithi pendant Pradosh Kaal lorsque les Devas ont demandé l’aide de Lord Shiva pour sauver l’univers.

Étapes pour effectuer la puja:

1. Les fidèles doivent adorer le Seigneur Shiva après avoir pris un bain le matin.

2. Les fidèles devraient alors chanter le Shivaya Mantra et écouter ou lire l’histoire de Pradosh Vrat.

3. Offrez au Seigneur Shiva ses choses préférées comme le belpatra, le lait de vache, le bois de santal, l’akhat, le gulal, le dhatura, etc.

4. Les fidèles peuvent maintenant exécuter aarti avec de l’encens et une lampe.

5. Les fidèles peuvent également exécuter l’aarti le soir.