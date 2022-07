Vérifiez l’horaire de l’Inde le jour 2 à Birmingham

Plusieurs athlètes indiens étaient en action le jour de l’ouverture des Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham et cela s’est avéré impressionnant. Le tennis de table, le badminton, le hockey, la boxe et le squash ont ouvert la voie avec des stars indiennes réalisant des performances dominantes. Cependant, il y a eu des déceptions dans les boulingrins et le cyclisme. L’équipe féminine indienne de cricket a perdu un match serré contre l’Australie, mais vendredi soir, la nageuse Srihari Natraj a couronné la journée en se qualifiant pour la finale du 100 m dos masculin.

Avec un autre samedi chargé en attente, jetons un coup d’œil au programme de l’Inde

Musculation

Finale 55 kg hommes (Sanket Mahadev) – à partir de 13h30 IST

Finale des 61 kg hommes (Gururaja) – à partir de 16 h 15 IST

Finale des 49 kg femmes (Mirabai Chanu) – à partir de 20h00 IST

Finale 55 kg femmes (Bindyarani Devi) – 00h30 IST

Tennis de table

Équipe féminine, Groupe 2 : Inde vs Guyane – 14h00 IST

Equipe masculine, Groupe : Inde vs Irlande du Nord – 16h30 IST

Écraser

Simple messieurs, huitièmes de finale : Ramit Tandon contre Christopher Binnie (Jamaïque) – 17h00 IST

Simple dames, huitièmes de finale : Joshna Chinappa contre Meagan Best (Barbade) – 17h45 IST

Simple dames, huitièmes de finale : Sunayna Kuruvilla contre Aifa Azman (Malaisie) – 17h45 IST

Simple messieurs, huitièmes de finale : Saurav Ghosal contre Shamil Wakeel (Sri Lanka) – 18h15 IST

Bols de pelouse

Triple hommes, section A : Inde contre Malte – 13h00 IST

Simple dames, section B : Tania Choudhury contre Laura Daniels (Pays de Galles) – 13 h 00 IST

Duos masculins, section C : Inde vs Îles Cook – 19 h 30 IST

Quatre féminins, section D : Inde vs Canada – 22 h 30 IST

Le hockey

Poule A féminine : Inde vs Pays de Galles – 23 h 30 IST

Boxe

Hommes de plus de 54 kg à 57 kg, huitièmes de finale : Mohammad Hussamuddin contre Amzolele Dyeyi (Afrique du Sud) – 16h30 IST

Femmes de plus de 66 kg à 70 kg, huitièmes de finale : Lovlina Borgohain contre Ariane Nicholson (Nouvelle-Zélande) – 23 h IST

Hommes 86kg-92kg, huitièmes de finale : Sanjeet Kumar contre Ato Leau (Samoa) – 01h15 IST (31 juillet)

Badminton

Équipe mixte, Groupe A : Inde vs Sri Lanka – à partir de 13h30 IST

Équipe mixte, Groupe A : Inde vs Australie – à partir de 23h30 IST

Athlétisme

Finale du marathon masculin (Nitender Rawat) – à partir de 13h30 IST

Natation

200 m nage libre hommes (Kushagra Rawat) – à partir de 15 h 00 IST

Finale du 200 m nage libre hommes (Kushagra Rawat)* – à partir de 00h13 IST (31 juillet)

100 m dos hommes 59 finales (Ashish Kumar Singh) – 00 h 18 IST (para-natation)

Finale du 100 m dos masculin Srihari Nataraj – à partir de 1h35 IST (31 juillet)

Gymnastique artistique

Finale par équipe féminine et qualification individuelle : Pranati Nayak, Ruthuja Nataraj, Protishta Samata – à partir de 21 h IST

Vélo

Qualifications, sprint féminin : Triyasha Paul, Mayuri Lute – 14h32 IST

Qualifications, poursuite individuelle 3 000 m femmes – Meenakshi – 15 h 11 IST

1/8 de finale, sprint femmes* : 16h03 IST

Quarts de finale, sprint femmes* : 16h36 IST

Qualifications, poursuite individuelle 4 000 m hommes : Vishvajeet Singh, Dinesh Kumar – 16 h 52 IST

Premier tour, keirin hommes : Ronaldo Singh, Esow Alben – 20h32 IST

Demi-finales, sprint femmes* : 20h52 IST

Finales, poursuite individuelle 3 000 m femmes* : 21h00 IST

Repêchage du premier tour, keirin hommes* : 21h14 IST

Finale, poursuite individuelle 4 000 m hommes* – 21 h 56 IST

Deuxième tour, keirin masculin – 22h11 IST

Finales, sprint féminin – 22h21 IST

Finales 1-6, keirin hommes* – 22h47 IST

Finales 7-12, keirin hommes* – 22h52 IST

*Sous réserve de qualification

