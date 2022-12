Vérifiez les résultats du meilleur absolu de 2022 de la WWE

Monday Night Raw de cette semaine n’a pas présenté d’émission en direct ou enregistrée en raison de la période des vacances. Les fans de la WWE ont eu la chance de vivre les meilleurs moments de l’année dans une édition spéciale lundi. “The Absolute Best of 2022” a débuté avec Angelo Dawkins et Montez Ford – The Street Profits – rappelant les événements les plus importants de l’année. Ils commencent à discuter des incidents mémorables de l’année, y compris l’événement The Royal Rumble, le retour de Cody Rhodes, le retour de Steve Austin, l’apparition choquante de Brock Lesnar dans le SummerSlam, WWE Hall of Famers The Undertaker et DX, et John Cena et bien d’autres.

Un regard sur certains des moments les plus remarquables de Monday Night Raw-

Le premier développement mémorable de l’année a été le match SummerSlam entre Brock Lesnar et le champion universel incontesté de la WWE Roman Reigns. Le championnat universel de la WWE a été conservé par Reigns après avoir battu Lesnar dans un match Last Man Standing au SummerSlam.

Le match No Holds Barred entre Kevin Owens et le Hall of Famer de la WWE Steve Austin à WrestleMania 38 a ensuite été présenté. Austin a fait un superbe retour sur le ring et a battu Owens pour décrocher une victoire.

Les temps forts de WrestleMania du match Sami Zayn-Johnny Knoxville ont également été couverts lundi.

Un package vidéo spécial de Logan Paul signant son contrat avec la WWE a également été diffusé. Le match Crown Jewel de Logan contre Reigns a été présenté dans l’émission. Cependant, Logan n’avait pas été en mesure de décrocher une victoire dans ce match.

Le combat WWE de Sheamus et du champion intercontinental de la WWE GUNTHER au château a également été inclus dans la liste d’élite.

Dans le prochain segment des vestiaires, on pouvait voir Sami Zayn parler de l’année 2022. Zayn a déclaré que l’année 2022 s’était avérée être la plus remarquable pour lui à cause de The Bloodline.

Le retour de Drew McIntyre pour son match à The Castle a également été mentionné dans la série des moments les plus mémorables de 2022.

Le segment suivant a présenté d’autres retours notables en 2022, notamment les actuelles championnes par équipe féminine de la WWE Dakota Kai et IYO SKY, la championne féminine de SmackDown Ronda Rousey. Cody Rhodes a également fait son grand retour cette année et l’Américain de 37 ans a évoqué sa performance en 2022.

Les temps forts de 2022 sur Liv Morgan ont également été joués lundi.

Une séquence vidéo spéciale pour The Judgment Day a également été diffusée lundi. Une autre vidéo du champion des États-Unis de la WWE, Austin Theory, est ensuite apparue.

L’émission s’est terminée avec Corey Graves et Jackie Redmond parlant des derniers matchs de haut niveau de la semaine.

