AmazonBasics est la propre marque d’Amazon pour des produits dans de nombreuses catégories allant des produits de soins personnels et à domicile aux gadgets, appareils électroménagers et vêtements de mode. Maintenant, la société a lancé sa première gamme de téléviseurs sous la marque AmazonBasics, à partir d’un prix de Rs 29 999 en Inde. Les téléviseurs Ultra-HD AmazonBasics Fire TV Edition sont disponibles en deux tailles: écrans de 55 pouces et 50 pouces avec une résolution 4K. Les téléviseurs AmazonBasics prennent également en charge les formats Dolby Vision et Dolby Atmos pour le HDR et l’audio. Les téléviseurs intelligents 4K d’AmazonBasics seront en concurrence avec des téléviseurs de la même gamme de marques telles que Xiaomi, TCL, Vu et autres.

Les deux téléviseurs Amazon Fire TV Edition sont déjà en vente sur Amazon Inde. Les nouveaux téléviseurs d’AmazonBasics sont disponibles en deux tailles – 50 pouces (AB50U20PS), au prix de Rs 29 999 et 55 pouces (AB55U20PS), au prix de Rs 34 999. Les deux variantes sont livrées avec des panneaux LED ultra-HD (4K) avec prise en charge du HDR jusqu’au format Dolby Vision. Il existe également Dolby Atmos pour une expérience audio améliorée avec les haut-parleurs 20 W des téléviseurs Ultra-HD AmazonBasics Fire TV Edition. Les téléviseurs sont alimentés par un processeur Amlogic quadricœur et disposent de trois ports HDMI et de deux ports UB. L’écran atteint un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un angle de vision revendiqué de 178 degrés.

Les téléviseurs 4K AmazonBasics Fire TV Edition fonctionnent sur le système d’exploitation Fire TV d’Amazons (bien évidemment), qui est le même système d’exploitation pour la gamme d’appareils de streaming Amazon Fire TV Stick.

Le lancement de la nouvelle gamme de téléviseurs d’Amazon est un développement attendu depuis longtemps, la première offre de la société offrant une alternative décente parmi d’autres options à un prix très compétitif. Les téléviseurs AmazonBasics sont proposés à un prix compétitif, par rapport aux offres de marques telles que Xiaomi, TCL, Vu, etc.