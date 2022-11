Vérifiez les piles des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone alors que les horloges reculent le dimanche

JEUDI 3 novembre 2022 (HealthDay News) — Lorsque vous reculez vos horloges le dimanche, effectuez quelques simples contrôles de sécurité à domicile qui pourraient vous sauver la vie.

Vérifiez vos avertisseurs de fumée et vos détecteurs de monoxyde de carbone (CO) pour vous assurer qu’ils fonctionnent. C’est aussi un bon moment pour remplacer leurs piles.

La Consumer Product Safety Commission (CPSC) des États-Unis recommande de remplacer les piles une fois par an, sauf si les appareils sont équipés de piles scellées de 10 ans. Le détecteur de fumée lui-même doit être remplacé tous les 10 ans.

Le CPSC recommande d’installer des avertisseurs de fumée à chaque étage de la maison, à l’intérieur de chaque chambre et à l’extérieur des aires de repos. Des avertisseurs de monoxyde de carbone devraient également être installés à chaque étage de la maison, placés à l’extérieur des aires de repos.

Les avertisseurs de fumée et de CO fonctionnels sont toujours importants, mais encore plus pendant cette saison où l’on brûle du carburant pour se chauffer et où l’on passe plus de temps à la maison, a souligné la commission.

L’empoisonnement au monoxyde de carbone peut provenir des systèmes de chauffage domestique, des génératrices portatives et d’autres appareils produisant du CO. Le CO est invisible et inodore, et l’empoisonnement au CO fait plus de 400 morts aux États-Unis par an. La plupart de ces décès surviennent entre novembre et février.