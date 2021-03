Ces paiements de relance et ces vaccinations attendus avec impatience devraient s’accélérer cette semaine alors que les États-Unis gagnent du terrain sur la pandémie implacable.

Maintenant, la nation a juste besoin de l’aide de l’ancien président Donald Trump, a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci.

Au fur et à mesure que les vaccins deviennent disponibles, l’hésitation à la vaccination devient une préoccupation majeure. Un récent sondage PBS NewsHour / NPR / Marist a révélé que 41% des républicains affirmaient qu’ils n’obtiendraient pas l’un des trois vaccins contre les coronavirus approuvés par le gouvernement fédéral, contre moins de 15% des démocrates. Fauci a apparu sur « Meet the Press » de NBC, où l’animateur Chuck Todd a suggéré au président Joe Biden de persuader Trump d’encourager les Américains à se faire vacciner.

« J’espère qu’il le fera parce que les chiffres que vous avez donnés sont si inquiétants », a déclaré Fauci. « Cela n’a absolument aucun sens. Et je le dis depuis si longtemps. Nous devons dissocier la persuasion politique de ce qui est sensé, des choses de santé publique évidentes. »

Ces paiements de relance de 1 400 $ devraient commencer à toucher cette semaine. On s’attend à ce que le 17 mars soit la date effective à laquelle le Trésor transfère réellement l’argent, selon des experts du secteur. On s’attend à ce que plus de 100 millions de paiements soient payables le 17 mars par dépôt direct. Vous pouvez vérifier l’état de votre paiement ici.

►Après avoir été annulé l’année dernière par la pandémie de coronavirus, le tournoi de basket-ball masculin de la NCAA est de retour en 2021. Il commence avec Sélection dimanche, lorsque le peloton de 68 équipes sera annoncé.

►Les résidents de plus d’une douzaine de comtés de Californie se sont réveillés dimanche matin pour assouplir les restrictions commerciales. Les responsables de l’État ont assoupli les exigences nécessaires pour sortir des niveaux les plus restrictifs du système de réouverture de la Californie en raison de l’augmentation des vaccinations dans les communautés durement touchées de haut en bas de l’État.

►Les États-Unis ont dépassé les 100 millions de vaccins contre le COVID-19 et l’Organisation mondiale de la santé a rapporté que 300 millions de vaccins dans le monde ont été administrés.

►Les passagers ont rempli leurs avions pendant l’Action de grâce et les vacances de fin d’année malgré les conseils des Centers for Disease Control and Prevention pour éviter les voyages et le font maintenant en plus grand nombre pour les vacances de printemps.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 29,4 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 534000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: près de 120 millions de cas et 2,6 millions de décès. Plus de 135 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 106 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les conditions météorologiques printanières et estivales permettront aux personnes – vaccinées ou non – de profiter d’activités de plein air à faible risque pour améliorer leur santé physique et mentale, selon les experts.

Certains chèques de relance envoyés à de mauvais comptes bancaires

Certains Américains disent que leurs chèques de relance sont déposés dans les mauvais comptes bancaires, ce qui oblige beaucoup d’entre eux à attendre plus longtemps pour obtenir l’aide si nécessaire après avoir lutté financièrement pendant la pandémie COVID-19. Ces contribuables ont été surpris de voir que les quatre derniers chiffres de leurs numéros de compte bancaire étaient incorrects lorsqu’ils ont vérifié leur statut de paiement sur le site Web de l’IRS, un problème qui s’est produit au cours des deux premières séries de paiements directs lorsque des problèmes techniques de la part de préparateurs de déclarations de revenus tiers causé des retards pour de nombreux déclarants.

«Je suis très frustré. J’ai tellement de factures à payer », a déclaré Lori Young, 52 ans, à Camden, en Caroline du Sud. « J’ai un revenu stable avec ma sécurité sociale, mais j’ai beaucoup de problèmes médicaux. Je comptais sur ces chèques de relance pour m’aider à payer mes factures. »

Voici comment savoir quand votre paiement de relance arrivera

Vous pouvez maintenant savoir quand votre prochain paiement de relance devrait arriver sur votre compte bancaire ou être envoyé par la poste. L’IRS a mis à jour l’outil «Get My Payment» sur son site Web avec des informations sur la troisième série de contrôles de relance samedi, a confirmé la porte-parole de l’agence Karen Connelly à USA TODAY. Vérifiez votre statut ici. La troisième série de paiements d’impact économique sera basée sur la dernière déclaration de revenus traitée d’un contribuable de 2020 ou 2019. Cela inclut toute personne qui a utilisé l’outil des non-déclarants de l’IRS l’année dernière ou a soumis une déclaration de revenus simplifiée spéciale.

Un an plus tard, des documents traitant le COVID « volent toujours à l’aveugle »

Le traitement des patients les plus malades s’est amélioré depuis que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le COVID-19 pandémie mondiale il y a un an, mais environ 20% des patients suffisamment malades pour être hospitalisés se retrouvent toujours en soins intensifs. Ce chiffre qui n’a pas changé au cours de la dernière année, a déclaré le Dr Kevin Tracey, neurochirurgien et président-directeur général des instituts Feinstein pour la recherche médicale. Les médecins de première ligne disent que les soins qu’ils dispensent sont clairement meilleurs qu’il y a un an, ne serait-ce que parce que la maladie est mieux comprise et que les hôpitaux ne regorgent pas de patients désespérément malades. Mais les taux de mortalité restent préoccupants dans les USI, a déclaré Tracey.

« Un an plus tard, nous volons toujours à l’aveugle », a déclaré Tracey. En savoir plus ici.

Les tactiques de la police londonienne à la vigile pour une femme tuée attirent un examen minutieux

Une veillée officielle pour une femme londonienne dont le meurtre a un policier accusé de meurtre et a déclenché une conversation nationale sur la violence contre les femmes au Royaume-Uni s’est terminée samedi soir avec le service de police de la ville sous surveillance pour la manière dont les agents ont traité certains participants à l’événement au mépris des restrictions de coronavirus. Des centaines de personnes ont ignoré la décision d’un juge et les demandes de la police en se rassemblant à Clapham Common en l’honneur de Sarah Everard, 33 ans, qui a été vue pour la dernière fois vivante près du parc du sud de Londres le 3 mars. les femmes considèrent comme une partie quotidienne de la vie britannique; La police a déclaré que la taille de la foule avait créé des problèmes de COVID-19.

Une vidéo de la veillée informelle de samedi a montré des agents de la même force de police se disputant avec les participants alors qu’ils se frayaient un chemin à travers la foule. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a qualifié le comportement de la police d ‘ »inacceptable » et a déclaré qu’il avait contacté la police pour obtenir une explication.

La rivière Chicago redevient verte après la tradition annulée par la pandémie

La rivière Chicago a été teinte d’une nuance de vert vif samedi après que la mairesse Lori Lightfoot a annulé une décision antérieure de ne pas teinter la voie navigable pour la deuxième année en raison de la pandémie de coronavirus. Les équipages des bateaux ont commencé à déverser du colorant vert dans le bord de la rivière vers 7 heures du matin après que Lightfoot ait autorisé la teinture avant la Saint-Patrick, ravissant les piétons avec la scène vivante.

L’année dernière, Lightfoot a brutalement annulé les défilés de la ville de 2020 et la teinture de la rivière quelques jours à peine avant qu’ils ne se produisent dans les premiers jours de la pandémie. Elle a de nouveau annulé les défilés cette année et a déclaré que la rivière ne serait pas teinte une fois de plus. Mais le bureau de Lightfoot a déclaré dans un communiqué que la ville avait choisi «d’honorer la tradition de longue date» et avait autorisé ses partenaires, le Chicago Plumbers Union Local 130, à teindre la rivière.

Contribuant: Susan Tompor, Detroit Free Press; The Associated Press.