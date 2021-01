Xiaomi a lancé le Redmi Note 9T et le Redmi 9T dans le monde entier en tant que derniers smartphones de la série Redmi de la société. Les deux smartphones sont les offres de milieu de gamme et de milieu de gamme du fabricant chinois. Le Redmi Note 9T est une version légèrement modifiée du Redmi Note 9 5G qui est vendu en Chine, et le Redmi 9T est une version rebaptisée du Redmi Note 9 4G qui a été lancé sous le nom de Redmi 9 Power en Inde le mois dernier . Parallèlement aux nouveaux smartphones Redmi, Xiaomi a également lancé la Mi Smart Clock et la Mi 360 Secutiy Camera 2K Pro pour étendre son implantation IoT.

Le Redmi Note 9T a été proposé au prix de 229 EUR (environ 20 500 Rs) pour la variante de stockage 4 Go de RAM + 64 Go, tandis que la variante de stockage 4 Go de RAM + 128 Go est au prix de 269 EUR (environ 24100 Rs) en Europe. Les deux variantes du Redmi Note 9T seront disponibles dans les options de couleur Nightfall Black et Daybreak Purple à l’achat, à partir du 11 janvier. Le Redmi 9T, en revanche, a été proposé au prix de 159 EUR (environ 14 300 Rs) pour le 4 Go. Variante de stockage RAM + 64 Go et 189 EUR (environ 22 400 Rs) pour la variante 6 Go RAM + 128 Go.

En termes de spécifications, le Redmi Note 9T dispose d’un écran Full HD + de 6,53 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 19,5: 9 et une conception perforée. Le smartphone est alimenté par un chipset octa-core MediaTek Dimensity 800U, associé à 4 Go de RAM LPDDR4X. Le smartphone dispose d’une triple caméra arrière qui comprend un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un tireur macro de 2 mégapixels. À l’avant, le Redmi Note 9T abrite un appareil photo de 13 mégapixels pour les selfies.

Le Redmi Note 9T est livré avec 64 Go et 128 Go d’options de stockage interne qui sont extensibles jusqu’à 256 Go via une carte microSD. Le Redmi Note 9T dispose d’une batterie de 5000 mAh et prend en charge une charge rapide de 18 W.

Le Redmi 9T, en revanche, fonctionne sur MIUI 12 basé sur Android 10 et est livré avec un écran Full HD + de 6,53 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 19,5: 9 et une encoche en forme de goutte d’eau. Sous le capot, le Redmi 9T est livré avec un chipset Octa-core Qualcomm Snapdragon 662 associé à jusqu’à 6 Go de RAM LPDDR4X. Il existe une configuration de caméra arrière quadruple sur le Redmi 9T qui comprend un capteur principal de 48 mégapixels, un tireur ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il y a une caméra frontale de 8 mégapixels sur le Redmi 9T pour les selfies.

Le Redmi 9T est également livré avec 64 Go et 128 Go d’options de stockage, extensibles jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Il y a une batterie de 6000 mAh à bord qui prend en charge la charge rapide de 18 W et la charge inversée filaire.