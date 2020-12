Le Micromax In 1b a été mis en vente pour la première fois le 10 décembre et a été vendu rapidement après le lancement de la vente. Désormais, le smartphone sera à nouveau à gagner le 22 décembre à 12h (minuit). Ce sera la deuxième vente du smartphone économique Micromax In 1b qui a été dévoilé aux côtés de Micromax In Note 1 début novembre. Le Micromax In 1b sera mis en vente sur Flipkart, où les utilisateurs pourront profiter demain de la vente Big Saving Day de Flipkart.

Le Micromax In 1b sera également disponible sur le site officiel de la société et sur Flipkart demain à minuit. Le Micromax In 1b a été vendu au prix de 6 999 Rs pour la variante de stockage de base 2 Go de RAM + 32 Go, tandis que l’option de stockage 4 Go de RAM + 64 Go est livrée avec un prix de 7 999 Rs. Notamment, les clients qui envisagent d’acheter le téléphone économique via Flipkart auront accès aux offres Big Savings Day telles que l’EMI sans frais, le remboursement instantané avec la carte de crédit Flipkart Axis Bank et 10% de réduction avec la carte de crédit Axis Bank Buzz. Aucune offre de vente n’est actuellement détaillée sur le site Internet de Micromax. Le téléphone est disponible dans les options de couleur bleu, vert et violet.

En termes de spécifications, le Micromax In 1B arbore un écran HD + de 6,52 pouces avec un rapport d’aspect 20: 9. Sous le capot, il contient le SoC MediaTek Helio G35 associé à la technologie HyperEngine Gaming de MediaTek. Le smartphone est également livré avec jusqu’à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible jusqu’à 128 Go via une carte microSD. Il abrite une configuration à double caméra arrière qui comprend une caméra principale de 13 mégapixels et une caméra secondaire de 2 mégapixels. À l’avant, il dispose d’un appareil photo de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Les autres fonctionnalités de Micromax In 1b incluent 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.0, lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et GPS / A-GPS. Il est livré avec une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge de 10 W via le port micro-USB. De plus, le téléphone prend en charge les cartes double SIM (nano).