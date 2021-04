TOT vs SOU Dream11 Prédiction d’équipe et suggestions pour le match de Premier League d’aujourd’hui entre Tottenham et Southampton:Tottenham visera à lancer son ère post Jose Mourinho sur une note positive lorsqu’ils affronteront Southampton lors d’un match de Premier League mercredi soir.Après le départ de Mourinho, l’ancien milieu de terrain Ryan Mason a été nommé manager par intérim de Tottenham Hotspur. avant leur affrontement contre Southampton.

Tottenham pourrait ne pas jouer de toutes ses forces contre les Saints alors qu’ils se préparent à affronter Man City en finale de la Coupe EFL dimanche, tandis que Southampton, qui risque toujours d’être relégué, cherchera à consolider sa position dans le premier. Le match de haute intensité se jouera au stade Tottenham Hotspur et débutera à 22h30 IST le mercredi 21 avril.

Tottenham et Southampton ont tous deux une mauvaise performance dans la saison en cours de Premier League. Lors de leurs cinq derniers matchs, les Spurs ont été battus quatre fois, tandis que Southampton a enregistré deux victoires.

TOT vs SOU Telecast

Le réseau Star Sports détient les droits de diffusion de la Premier League en Inde.

Diffusion en direct de TOT vs SOU

Le match entre TOT et SOU est disponible pour être diffusé en direct sur FanCode en Inde.

Détails du match TOT vs SOU

Le match se jouera le mercredi 21 avril au Tottenham Hotspur Stadium. Le jeu débutera à 22h30 (IST).

Prédiction de l’équipe TOT vs SOU Dream11

Capitaine: Son Heung-min

Vice-capitaine: Gareth Bale

Gardien de but: Hugo Lloris

Défenseurs: Toby Alderweireld, Eric Dier, Jannik Vestergaard, Jan Bednarek

Milieux de terrain: James Ward-Prowse, Lucas Moura, Stuart Armstrong, Pierre-Emile Højbjerg

Grévistes: Son Heung-min, Gareth Bale

XIs probables TOT vs SOU:

Tottenham Hotspur: Hugo Lloris; Serge Aurier, Toby Alderweireld, Joe Rodon, Sergio Reguilon; Pierre-Emile Hojbjerg, Harry Winks; Dele Alli, Eric Lamela, Gareth Bale; Lucas Moura

Southampton: Fraser Forster; Kyle Walker-Peters, Jan Bednarek, Jannik Vestergaard, Ryan Bertrand; Takumi Minamino, James Ward-Prowse, Ibrahima Diallo, Stuart Armstrong; Danny Ings, Che Adams

