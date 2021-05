Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XIs probables pour le match de Premier League d’aujourd’hui Leicester City vs Newcastle United 8 mai 0030 IST

LEI vs NEU Dream11 Prédiction d’équipe et suggestions pour le match de Premier League d’aujourd’hui entre Leicester City et Newcastle United: Leicester City accueillera Newcastle United lors de son prochain match de Premier League vendredi au King Power Stadium. Leicester City arrive à ce match après avoir disputé un match nul 1-1 contre Southampton à dix, samedi au stade St. Mary’s. En revanche, Newcastle United a été battu 0-2 aux mains de l’Arsenal de Mikel Arteta dimanche.

Jusqu’à présent, Leicester a disputé 34 matchs cette saison et compte 63 points dans sa cagnotte avec l’aide de 19 victoires et de six nuls. Newcastle occupe la 17e place avec 36 points. NEU a disputé 34 matchs cette saison et en a perdu 19.

Leicester et Newcastle se sont affrontés 15 fois, le LEI ayant remporté dix rencontres et NEU en est sorti victorieux à quatre reprises. Un match a été tiré.

Avant l’affrontement très important entre Leicester City et Newcastle United; voici tout ce que vous devez savoir:

LEI vs NEU Telecast

Le réseau Star Sports détient les droits de diffusion de la Premier League en Inde.

LEI vs NEU Diffusion en direct

Le match entre LEI et NEU est disponible pour être diffusé en direct sur Disney + Hotstar en Inde.

Détails du match LEI vs NEU

Le match se jouera le samedi 8 mai au King Power Stadium. Le jeu débutera à 12h30 (IST).

Pronostic LEI vs NEU Dream11 Team

Capitaine: Kelechi Iheanacho

Vice-capitaine: Youri Tielemans

Gardien de but: Martin Dubravka

Défenseurs: Federico Fernandez, Jonny Evans, Timothy Castagne, Wesley Fofana

Milieux de terrain: Jonjo Shelvey, Youri Tielemans, Allan Saint-Maximin, James Maddison

Attaquants: Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho

XIs probables LEI vs NEU:

Leicester City pronostiqué XI: Kasper Schmeichel, Wesley Fofana, Jonny Evans, Caglar Soyuncu, Timothy Castagne, Wilfred Ndidi, Youri Tielemans, Ricardo Pereira, James Maddison, Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho

Newcastle United Predicted XI: Martin Dubravka, Jacob Murphy, Federico Fernandez, Ciaran Clark, Paul Dummett, Matt Ritchie, Sean Longstaff, Jonjo Shelvey, Miguel Almiron, Callum Wilson, Allan Saint-Maximin

