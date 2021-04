LU vs MUN Dream11 Prédiction d’équipe et suggestions pour le match de Premier League d’aujourd’hui entre Leeds United et Man United: Leeds United visera à poursuivre sa course victorieuse lorsque l’équipe de Manchester United affrontera dimanche un match de Premier League.Le match entre Leeds et Man United aura lieu à Elland Road en raison des restrictions COVID-19.

Leeds et Man United sont invaincus lors de leurs cinq derniers matchs EPL. Alors que Man United a battu le Burnley FC 3-1 lors de leurs derniers matchs, Leeds United a tenu Liverpool, champion en titre, pour un match nul 1-1.

Manchester United occupe la deuxième place du classement de la Premier League avec 66 points en 32 matchs. Ils ne sont que derrière Manchester City, qui a récolté 77 points en 33 matchs, tandis que Leeds est placé à la 10e place avec 46 points en 32 matchs.

Avant l’affrontement très important entre Leeds United et Man United; voici tout ce que vous devez savoir:

LU vs MUN Telecast

Le réseau Star Sports détient les droits de diffusion de la Premier League en Inde.

Diffusion en direct LU vs MUN

Le match entre LU et MUN est disponible pour être diffusé en direct sur Disney + Hotstar en Inde.

Détails du match LU vs MUN

Le match se jouera le dimanche 25 avril à Elland Road en raison des restrictions en cours sur les coronavirus. Le jeu débutera à 18h30 (IST).

Pronostic LU vs MUN Dream11 Team

Capitaine: Bruno Fernandes

Vice-capitaine: Paul Pogba

Gardien de but: Illan Meslier

Défenseurs: A Wan-Bissaka, V Lindelof, Harry Maguire, L Ayling

Milieux de terrain: Bruno Fernandes, Paul Pogba, Edinson Cavani, S Dallas

Attaquants: Marcus Rashford, Patrick Bamford

XIs probables LU vs MUN:

Leeds United a prédit XI: Illan Meslier; Luke Ayling, Diego Llorente, Robin Koch, Ezgjan Alioski; Kalvin Phillips; Helder Costa, Stuart Dallas, Tyler Roberts, Jack Harrison; Patrick Bamford

Manchester United XI prédit: Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Scott McTominay, Fred, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Edinson Cavani

