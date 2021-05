Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XIs probables pour le match de l’UEFA Europa League d’aujourd’hui Villarreal vs Manchester United 27 mai 0030 IST

VIL vs MUN Dream11 Prédiction d’équipe et suggestions pour le match de l’UEFA Europa League d’aujourd’hui entre Villarreal et Manchester United: Villarreal affrontera Manchester United en finale de l’UEFA Europa League mercredi. Le match aura lieu au Stadion Energa Gdansk. Entrer dans le match, Villarreal serait très motivé car ils espèrent assurer leur place en UEFA Champions League en remportant la finale contre les géants de la Premier League.

D’autre part, Man United viserait à terminer sa saison impressionnante sur une bonne note en remportant la première pièce d’argenterie sous l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Alors que Villarreal battait Arsenal 2-1 au total en demi-finale, Man United battait le géant de la Serie A AS Roma pour atteindre la finale.

Jusqu’à présent, Villarreal et Manchester United se sont affrontés quatre fois. Avant aujourd’hui, ils ne se sont rencontrés qu’en Ligue des champions et, fait intéressant, ni Villarreal ni Man United n’ont pu marquer de but l’un contre l’autre car toutes leurs rencontres se sont terminées par des matchs nuls sans but.

Avant l’affrontement très important entre Man United et Villarreal; voici tout ce que vous devez savoir:

VIL vs MUN télédiffusion

Le Sony Sports Network détient les droits de diffusion de l’UEFA Europa League en Inde.

Diffusion en direct VIL vs MUN

Le match entre VIL et MUN est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match VIL vs MUN

Le match se jouera le mercredi 27 mai au stade Old Trafford de Man United. Le jeu débutera à 12h30 (IST).

Pronostic VIL vs MUN Dream11 Team

Capitaine – Gerard Moreno

Vice-capitaine – Bruno Fernandes

Gardien de but: David de Gea

Défenseurs: Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Raul Albiol, Mario Gaspar

Milieux de terrain: Bruno Fernandes (C), Paul Pogba, Manuel Trigueros, Dani Parejo

Attaquants: Marcus Rashford, Gerard Moreno

XI probables VIL vs MUN:

Équipe de départ de Villarreal: Sergio Asenjo; Alfonso Pedraza, Pau Torres, Raul Albiol, Mario Gaspar; Etienne Capoue, Dani Parejo, Manuel Trigueros; Yeremi Pino, Gérard Moreno, Carlos Bacca

Équipe de départ de Manchester United: David de Gea; Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Victor Lindelof, Luke Shaw, Fred, Scott McTominay; Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Paul Pogba; Edinson Cavani

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici