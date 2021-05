Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XIs probables pour le match de la Liga de demain Real Madrid vs Villarreal 22 mai 2100 IST

RM vs VIL Dream11 Prédiction d’équipe et suggestions pour le match de la Liga entre Real Madrid vs Villarreal: Le Real Madrid et Villarreal se verrouillent lors du dernier tour de la Liga samedi. Le match commence à 21h00 et aura lieu au célèbre Estadio Alfredo Di Stefano du Real.

Le Real a actuellement deux points de retard sur l’Atletico Madrid, leader de la Liga, et avec un dernier tour de match à jouer, il ne peut se permettre de perdre des points. D’un autre côté, si l’Atletico réussit à gagner contre le Real Valladolid samedi, il détrônerait le Real Madrid en tant que champion de la Liga, même si Loa Blancos remportait sa dernière rencontre.

Pendant ce temps, Villarreal est actuellement impliqué dans une course à double sens avec le Real Betis pour le top six. Alors que le Real Madrid a battu l’Athletic Club 1-0 lors de sa dernière sortie, Villarreal a battu Séville 4-0 lors de son match précédent.

Le Real et Villarreal se sont affrontés à 39 reprises, les Los Blancos étant victorieux à 21 reprises. Villarreal a remporté quatre matchs tandis que 14 matchs se sont soldés par un match nul. Le Real est invaincu lors de ses cinq dernières rencontres contre Villarreal, avec deux victoires et trois nuls.

Avant le match entre RM vs VIL; voici tout ce que vous devez savoir:

Diffusion en direct RM vs VIL

Le match entre RM et VIL peut être retransmis en direct sur Facebook en Inde.

Détails du match RM vs VIL

Le match se jouera le lundi 22 mai à l’Estadio Alfredo Di Stefano, à Madrid. Le jeu débutera à 21h00 (IST).

Choix du capitaine et vice-capitaine RM vs VIL Dream11:

Capitaine: Karim Benzema

Vice-capitaine: Gerard Moreno

Pronostic RM vs VIL Dream11 Team

Gardien de but: Thibaut Courtois

Défenseur: Nacho Fernandez, Eder Militao, Pau Torres

Milieu de terrain: Luka Modric, Casemiro, Dani Parejo, Moi Gómez

Attaquant: Gerard Moreno, Karim Benzema, Vinicius Jr

Real Madrid vs Villarreal XI prédit:

XI prédit par le Real Madrid: Thibaut Courtois; Miguel Gutierrez, Nacho Fernandez, Eder Militao, Alvaro Odriozola; Casemiro, Federico Valverde, Luka Modric; Eden Hazard, Vinicius Jr, Karim Benzema

Villarreal XI prédit: Sergio Asenjo; Alfonso Pedraza, Pau Torres, Raul Albiol, Ruben Pena; Etienne Capoue, Dani Parejo, Manuel Trigueros; Carlos Bacca, Gérard Moreno, Moi Gomez

