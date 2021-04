CAZ vs RM Dream11 Prédiction d’équipe et suggestions pour le match de la Liga de demain entre Cadix et Real Madrid: Les géants de la Liga, le Real Madrid, tenteront de rebondir après la déception du week-end dernier lorsqu’ils affronteront Cadix lors d’un match à l’extérieur à l’Estadio Ramón de Carranza pour affronter Cadiz jeudi.

La semaine dernière, le Real a porté un coup dur dans sa défense de titre après avoir été détenu pour un match nul et vierge par Getafe. Le match nul contre Getafe a augmenté l’écart entre eux et le leader de la table Atletico Madrid de quatre points.

Avec seulement sept matchs de plus à disputer, chaque match est comme un KO virtuel pour l’équipe de Zinedine Zidane par la suite.Le Real Madrid cherchera également à venger sa défaite au début de la saison lorsqu’il affrontera Cadix. quand ils ont battu le tenant du titre Real par 1-0 à domicile en octobre.

Barcelone, rival du Real Madrid, respire également dans le cou alors que le Barça a une chance de grimper au-dessus d’eux lors de son prochain match.

Le Real et Cadiz se sont affrontés à quatre reprises, les champions d’Espagne l’emportant tous les trois avant la défaite cette saison.

Diffusion en direct CAZ vs RM

Le match entre CAZ et RM peut être retransmis en direct sur Facebook en Inde.

Détails du match CAZ vs RM

Le match se jouera le jeudi 22 avril à l’Estadio Ramon de Carranza. Le jeu débutera à 01h30 (IST).

Prédiction de l’équipe CAZ vs RM Dream11

Capitaine: Pedro Alcala ou Jens Jonsson

Vice-capitaine: Sergio Ramos ou Toni Kroos

Gardien de but: Jeremias Ledesma

Défenseur: Pedro Alcala, Rafael Jimenez, Sergio Ramos, Lucas Vazquez

Milieu de terrain: Jens Jonsson, Alex, Toni Kroos, Marco Asensio

Attaquant: Alvaro Negredo, Karim Benzema

XIs probables CAZ vs RM:

Cadix: Jeremias Ledesma, Pedro Alcala, Rafael Jimenez, Juan Cala, Isaac Carcelen, Jens Jonsson, Alex, Salvi Sanchez, Ivan Alejo, Alvaro Negredo, Anthony Lozano

Real Madrid: Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Raphael Varane, Jose Nacho, Toni Kroos, Marco Asensio, Luka Modric, Casemiro, Karim Benzema, Vinicius Junior

