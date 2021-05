Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XIs probables pour le match de la Liga de demain Athletic Bilbao vs Real Madrid le 16 mai 2200 IST

Athletic Bilbao vs Real Madrid ATH vs RM Dream11, ATH vs RM Dream11 Dernière mise à jour, ATH vs RM Dream11 Win, ATH vs RM Dream11 App, ATH vs RM Dream11 2021, ATH vs RM Dream11, Dream11 Prediction, Dream11 Picks, ATH vs RM Dream11 Diffusion en direct

ATH vs RM Dream11 Prédiction d’équipe et suggestions pour le match de la Liga de demain entre Athletic Bilbao vs Real Madrid:

Le champion d’Espagne, le Real Madrid, affrontera l’Athletic Bilbao lors d’un match à l’extérieur lors de son prochain match de Liga dimanche au stade San Mames.

Bien qu’il traîne de deux points le leader de la Liga, l’Atletico Madrid, le Real Madrid est toujours un prétendant au titre de la Liga. Cependant, ils ne peuvent se permettre le moindre hoquet.

Le Real a disputé 36 matchs cette saison et en a remporté 23. Neuf matchs se sont terminés par un match nul et ils ont perdu quatre rencontres.

Lors de sa précédente sortie, le Real Madrid a battu Grenade 4-1. Avec deux autres matchs à disputer dans la saison, le Real espère continuer sa marche gagnante afin de défendre sa couronne.

D’un autre côté, l’Athletic Bilbao n’a rien à jouer. Ils sont actuellement placés à la 9e place du classement de la Liga. Cependant, ils chercheront à terminer leur saison sur une bonne note lorsqu’ils affronteront le géant de la Liga.

Avant le match ATH vs RM; voici tout ce que vous devez savoir:

ATH vs RM Diffusion en direct

Le match entre ATH et RM peut être retransmis en direct sur Facebook en Inde.

Détails du match ATH vs RM

Le match se jouera le lundi 16 mai à l’Estadio San Mames, à Bilbao. Le jeu débutera à 22h00 (IST).

Prédiction ATH vs RM Dream11 Team

Capitaine – Karim Benzema

Vice-capitaine – Toni Kroos

Gardien de but: Thibaut Courtois

Défenseur: Mikel Balenziaga, Unai Nunez, Nacho, Alvaro Odriozola

Milieu de terrain: Alex Berenguer, Unai Lopez, Toni Kroos, Marco Asensio

Attaquant: Inaki Williams, Karim Benzema

Athletic Bilbao vs Real Madrid XI prédit:

Athletic Bilbao XI prédit: Unai Simon; Mikel Balenziaga, Unai Nunez, Inigo Martinez, Oscar De Marcos; Jon Morcillo, Mikel Vesga, Unai Lopez, Alex Berenguer; Inaki Williams, Raul Garcia

XI prédit par le Real Madrid: Thibaut Courtois; Miguel Gutierrez, Nacho, Eder Militao, Alvaro Odriozola; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos; Marco Asensio, Eden Hazard, Karim Benzema

