Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XIs probables pour le match de la Liga d’aujourd’hui Levante vs Barcelone le 12 mai 0130 IST

LET vs BAR Dream11 Prédiction d’équipe et suggestions pour le match de La Liga d’aujourd’hui entre Levante et Barcelone:Levante devrait accueillir mardi les géants espagnols de Barcelone à la Ciutat de Valencia. Le Barça est toujours en lice pour le titre de la Liga et ne peut se permettre de perdre un point lors du match de ce soir.Lors de son dernier match, Barcelone a été détenu pour un match nul et vierge par l’Atletico Madrid samedi. place dans le tableau de la Liga avec 75 points et cherchera à monter en haut du tableau, lors de leur prochain affrontement contre Levante.

En revanche, Levante est actuellement placé à la 14e place avec 39 points en 35 matchs. Lors de leur rencontre précédente, Levante a tenu Alves pour un match nul 2-2 samedi.

Le Barça et Levante se sont affrontés 26 fois, les anciens champions d’Espagne ayant remporté 21 matchs. Levante n’a remporté que trois matches: alors que Levante a perdu quatre de ses cinq derniers matchs en Liga, Barcelone a enregistré une défaite, un match nul et trois victoires lors de ses cinq derniers matches.

Avant le match entre LET vs BAR; voici tout ce que vous devez savoir:

LET vs BAR Diffusion en direct

Le match entre LET et BAR peut être retransmis en direct sur Facebook en Inde.

Détails du match LET vs BAR

Le match se jouera le lundi 12 mai à la Ciutat de València. Le jeu débutera à 01h30 (IST).

Pronostic LET vs BAR Dream11 Team

Capitaine: Leo Messi

Vice capitaine: Un Griezmann

Gardien de but: Ter Stegen

Défenseurs: R Vezo, J Alba, G Pique, S Roberto

Milieux de terrain: FD Jong, Mickaël Malsa, De Frutos, Morales

Grévistes: L Messi, un Griezmann

LET vs BAR Onze probables:

Alignement prévu par Levante: Cardenas; Miramon, Vezo, Rober, Clerc; De Frutos, Malsa, Bardhi, Morales; Gomez, Roger Marti

Barcelone a prédit l’alignement: Ter Stegen; Araujo, Pique, Lenglet; Dest, Roberto, De Jong, Pedri, Alba; Griezmann, Messi

