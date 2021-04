Le Bayern Munich affrontera le Bayern Leverkusen en Bundesliga. Munich entre dans ce match après sa victoire contre Wolfsburg samedi. Avec cela, Munich a ouvert une avance de sept points au sommet. Leur place au sommet a été consolidée après que le RB Leipzig n’a pu trouver qu’une impasse dans leur match.

Ils verront les cornes avec Leverkusen et l’équipe aura hâte de se classer parmi les quatre premiers et de décrocher une place en Ligue des champions pour la saison prochaine.

Le Bayern Leverkusen entre dans ce match après sa victoire 3-0 contre Cologne. Et c’est le match où ils poseront plein de questions au Bayern Munich. Pour eux, Julian Baumgartlinger, Timothy Fosu-Mensah et Lars Bender sont toujours blessés et ils ne sont pas disponibles pour ce match. Bien que Paulinho et Santiago Arias aient commencé à s’entraîner, ils n’ont pas pu participer à ce match.

Le Bayern Munich, en revanche, transpire toujours à cause de la forme physique de Douglas Costa. Aussi, Marc Roca et Corentin Tolisso ne seront pas disponibles pour ce match.

Le match Bundesliga 2020-21 Bayern Munich vs Bayer Leverkusen débutera à 00h00 IST.

BAY vs LEV Bundesliga 2020-21, Bayern Munich vs Bayer Leverkusen Diffusion en direct

Le match Bayern Munich vs Bayer Leverkusen ne sera diffusé sur aucune chaîne de télévision en Inde. Les téléspectateurs pourront diffuser le jeu en direct sur FanCode.

BAY vs LEV Bundesliga 2020-21, Bayern Munich vs Bayer Leverkusen: Détails du match

Mercredi 21 avril à minuit, heure normale de l’Inde (IST) à l’Allianz Arena

Bundesliga 2020-21, équipe BAY vs LEV Dream11 pour Bayern Munich vs Bayer Leverkusen

Capitaine: Eric Maxim Chupo-Moting

Vice-capitaine: Patrik Schik

Gardien de but: Manuel Neuer

Défenseurs: David Alaba, Jerome Boateng, Sven Bender, Edmond Tapsoba

Milieux de terrain: Jamal Musiala, Leroy Sane, Charles Aranguiz, Wendell

Attaquants: Eric Maxim Chupo-Moting, Patrik Schik

BAY vs LEV, Bundesliga 2020-21 Bayern Munich possible départ contre Bayer Leverkusen: Manuel Neuer; Alphonso Davies, David Alaba, Jerome Boateng, Benjamin Pavard; Joshua Kimmich, Javi Martinez; Jamal Musiala, Leroy Sane, Kingsley Coman; Eric Maxim Chupo-Moting

BAY vs LEV, Bundesliga 2020-21 Bayer Leverkusen possible départ contre Bayern Munich: Lukas Hradecky; Jonathan Tah, Sven Bender, Edmond Tapsoba; Moussa Diaby, Exequiel Palacios, Charles Aranguiz, Wendell; Nadiem Amiri, Leon Bailey; Patrik Schik

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici