MAZ vs BAY Dream11 Prédiction de l’équipe et suggestions pour la Bundesliga d’aujourd’hui entre Mayence et Bayern Munich: Mayence accueillera le Bayern Munich, favori de la Bundesliga, le samedi 24 avril à la Coface Arena. Robert Lewandowski est susceptible de revenir pour le Bayern Munich alors que les champions envisagent leur neuvième victoire consécutive en Bundesliga à Mayence samedi. Les Bavarois espèrent récolter les trois points pour sceller le titre allemand.

Mayence, quant à elle, s’est écartée de cinq points de la zone de relégation après une série invaincue de six matches. Depuis sa nomination en tant que manager début janvier, Bo Svensson a guidé son équipe vers une série de 25 points en 16 matches. Avec seulement quatre matchs de plus, le Bayern Munich peut remporter le titre avec une seule victoire. Mayence, cependant, a encore beaucoup à jouer car ils ne sont pas en sécurité.

Le match Bundesliga MAZ vs BAY débutera à 19h IST.

MAZ vs BAY Diffusion en direct

Les matchs de Bundesliga seront diffusés en direct sur Sony Network, tandis que la diffusion en direct est également disponible sur SonyLIV.

MAZ vs BAY Détails du match

Le match se jouera le samedi 24 avril à la Coface Arena, à Mayence. Le jeu commencera à 19h IST.

Pronostic MAZ vs BAY Dream11 Team

Capitaine: Danny Latza

Vice-capitaine: Robert Lewandowski

Gardien de but: Manuel Neuer

Défenseurs: Benjamin Pavard, Jerome Boateng, Phillip Mwene, Jerry St.Juste

Milieux de terrain: Thomas Muller, Leroy Sane, Robin Quaison, Danny Latza

Grévistes: Robert Glatzel, Robert Lewandowski

MAZ vs BAY Probable Xis

Mayence: Robin Zentner (gardien de but); Jérémie St Juste, Stefan Bell, Moussa Niakhate; Danny Da Costa, Leandro Barreiro, Dominik Kohr, Phillip Mwene; Danny Latza (C), Robin Quaison; Robert Glatzel

Bayern Munich: Manuel Neuer (C et gardien de but); Alphonso Davies, David Alaba, Jerome Boateng, Benjamin Pavard; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Thomas Muller, Leroy Sane, Kingsley Coman; Robert Lewandowski

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici