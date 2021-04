WOL vs BAY Dream11 Prédiction de l’équipe et suggestions pour le match de Bundesliga d’aujourd’hui entre Wolfsburg et le Bayern Munich: le FC Bayern Munich cherchera à consolider sa position en tête du tableau de Bundesliga lors de son match à Wolfsburg loin de chez lui samedi.

Le match de haute intensité se jouera à la Volkswagen Arena et débutera à 19h00 IST le samedi 17 avril.

L’équipe de Hansi Flick a connu une performance décevante la semaine dernière en étant éliminée de l’UEFA Champions League par le champion de France Paris Saint Germain sur les règles des buts à l’extérieur. Les Bavarois ont également été éliminés de DFB Pokal l’année dernière. Et puis, maintenant, ils n’ont plus que le titre de Bundesliga à jouer dans les semaines à venir.

En revanche, Wolfsburg se porte remarquablement bien cette saison et occupe la troisième place du classement avec huit points d’avance sur le Borussia Dortmund, cinquième du championnat.

Au début du match, Wolfsburg est favori car le Bayern Munich manquera les services de certains de ses joueurs vedettes comme Robert Lewandowski et Serge Gnabry.

Diffusion en direct WOL vs BAY

Le match entre WOL et BAY est disponible pour être diffusé en direct sur FanCode en Inde.

Détails du match WOL vs BAY

Le match se jouera le samedi 17 avril à la Volkswagen Arena. Le jeu débutera à 19h00 (IST).

Prédiction de l’équipe WOL vs BAY Dream11

Capitaine: Thomas Muller

Vice-capitaine: Maximilian Philipp

Gardien de but: Manuel Neuer

Défenseurs: John Brooks, Benjamin Pavard, Maxence Lacroix, Alphonso Davies

Milieux de terrain: Yannick Gerhardt, Joshua Kimmich, Ridle Baku (VC)

Attaquants: Thomas Muller (C), Maximilian Philipp, Eric Maxim Chupo-Moting

XIs probables WOL vs BAY:

Wolfsburg: Koen Casteels; Kevin Mbabu, Maxence Lacroix, John Brooks, Jerome Roussillon; Xaver Schlager, Yannick Gerhardt; Ridle Baku, Maximilian Philipp, Paulo Otavio; Wout Weghorst

Bayern Munich: Manuel Neuer; Alphonso Davies, David Alaba, Jerome Boateng, Benjamin Pavard; Joshua Kimmich, Javi Martinez; Thomas Muller, Leroy Sane, Kingsley Coman; Eric Maxim Chupo-Moting

