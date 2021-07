Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match de Copa America d’aujourd’hui Argentine vs Brésil 12 juillet 0530 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe ARG vs BRA Dream11 pour le match de Copa America d’aujourd’hui entre l’Argentine et le Brésil : En finale de la Copa America, deux poids lourds sud-américains s’affrontent alors que l’Argentine de Lionel Messi affronte le Brésil de Neymar dans un affrontement alléchant le 12 juillet à partir de 05h30 (IST) depuis le stade Maracana de Rio de Janeiro. Une autre bonne nouvelle pour les fans est que les officiels de Rio de Janeiro ont autorisé 10% de présence dans le stade, ajoutant plus d’excitation et de sensations fortes à l’atmosphère dimanche.

Le Brésil et l’Argentine ont remporté leurs cinq derniers matches et il n’y a pas de séparation entre eux. Alors que le Brésil battait le Pérou 1-0 avec 10 hommes en demi-finale de la Copa America, l’Argentine s’est qualifiée pour la finale à la dure en battant la Colombie 1-1 aux tirs au but (3-2) dans une rencontre palpitante. Le Brésil, champion en titre, a une tâche à accomplir alors que les hôtes affrontent une équipe argentine affamée, en particulier avec Messi et l’Albiceleste en bonne forme. Ce sera une compétition pleine d’action et captivante alors que l’Argentine affrontera le Brésil en finale de la Copa America 2020.

ARG vs BRA Télédiffusion

Le Sony Sports Network (SPN) détient le droit de diffusion du match ARG vs BRA en Inde.

ARG vs BRA Diffusion en direct

Le match entre ARG vs BRA est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match ARG vs BRA

Le match ARG vs BRA se jouera le dimanche 12 juillet à l’Estadio Jornalista Mario Filhi (Maracana) à Rio de Janeiro. Le jeu commencera à 05h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine ARG vs BRA Dream11 :

Capitaine : Lionel Messi

Vice-capitaine : Neymar

Prédiction de l’équipe ARG vs BRA Dream11

Gardien de but : Ederson Moraes

Défenseurs : Marquinhos, Nicolas Otamendi, Alex Sandro, Nicolas Tagliafico

Milieu de terrain : Giovani Lo Celso, Casemiro, Lucas Paqueta

Attaquants : Lionel Messi, Lautaro Martinez, Neymar

Argentine vs Brésil probable XI:

Equipe de départ prévue par l’Argentine : Emiliano Martinez, Nicolas Tagliafico, Nicolas Otamendi, German Pezzella, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Leandro Daniel Paredes, Rodrigo De Paul, Alejandro Gomez, Lautaro Martinez, Lionel Messi

Composition de départ prévue pour le Brésil : Ederson Moraes, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Lucas Paqueta, Richarlison, Everton, Neymar

