Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 Suisse contre Turquie 20 juin 2130 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe SUI vs TUR Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre la Suisse et la Turquie : La Suisse affrontera la Turquie, classée en bas du classement, au troisième tour du match du groupe A du Championnat d’Europe de l’UEFA au stade olympique de Bakou en Azerbaïdjan à partir de 21h30 IST le dimanche 20 juin. En deux matches joués, la Suisse n’a qu’un point où car la Turquie a subi deux défaites face à l’Italie et au Pays de Galles. La Suisse espère que ce choc compte pour s’assurer une place dans les deux premiers. L’Italie s’est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et affrontera le Pays de Galles, deuxième, qui compte actuellement quatre points.

Malgré le résultat entre l’Italie et le Pays de Galles, la Suisse a besoin de trois points pour se hisser au sommet. Un match nul ne sera pas satisfaisant pour les Suisses car ils seront toujours derrière le Pays de Galles même si les Gallois perdent contre l’Italie. La Turquie, quant à elle, peut faire son retour si elle parvient à marquer trois points et à raviver ses chances d’être dans les deux premiers.

Télédiffusion SUI vs TUR

Le Sony Sports Network (SPN) détient le droit de diffusion du match SUI vs TUR en Inde.

SUI vs TUR Diffusion en direct

Le match entre SUI vs TUR est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match SUI vs TUR

Le match entre SUI et TUR se jouera le dimanche 20 juin au stade olympique de Bakou en Azerbaïdjan. Le jeu commencera à 21h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine SUI vs TUR Dream11 :

Capitaine : Granit Xhaka

Vice-capitaine : Calhanoglu

Prédiction de l’équipe SUI vs TUR Dream11

Gardien : Gregor Kobel

Défenseurs : Soyuncu, Akanji, Elvedi, Rodriguez

Milieu de terrain : Granit Xhaka, Hakan Calhanoglu, Mbabu

Attaquants : Xherdan Shaqiri, Burak Yilmaz, Embolo

Suisse vs Turquie probable XI:

Composition de départ prévue pour la Suisse : Gregor Kobel ; Nico Elvedi, Fabian Schär, Manuel Akanji ; Kevin Mbabu, Denis Zakaria, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez ; Xherdan Shaqiri ; Breel Embolo, Haris Seferović

Composition de départ prévue pour la Turquie : Cakir, Celik, Ayhan, Soyuncu, Meras, Yokuslu, Under, Tufan, Calhanoglu, Laraman, Burak Yilamz

