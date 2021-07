Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 Suisse contre Espagne 2 juillet 2130 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe SUI vs SPN Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre la Suisse et l’Espagne :La Suisse et l’Espagne s’affronteront en quarts de finale du Championnat d’Europe de l’UEFA 2020 vendredi à la Gazprom Arena. À l’approche de ce match, la Suisse aura confiance en elle, ayant battu les champions du monde en huitièmes de finale aux tirs au but. Pour la France, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a marqué un doublé et le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba a inscrit un but. Cependant, leurs buts ont été annulés par un doublé de l’attaquant suisse de Benfica Haris Seferovic et un but de Mario Gavranovic. Au final, l’équipe suisse a remporté le match sur penalty (5-4) après que le tir de l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ait été sauvé par Yann Sommer.

D’autre part, l’Espagne a battu la Croatie 5-3 lors de sa précédente rencontre lundi. Pour l’Espagne, Pablo Sarabia, Cesar Azpilicueta, Ferran Torres, Alvaro Morata et l’attaquant Mikel Oyarzabal ont marqué un but chacun alors qu’ils ont enregistré une victoire complète sur la Croatie.

Avant le match de quart de finale entre la Suisse et l’Espagne; voici tout ce que vous devez savoir :

SUI vs SPN Télédiffusion

Le Sony Sports Network (SPN) détient le droit de diffusion du match SUI vs SPN en Inde.

Diffusion en direct SUI vs SPN

Le match entre SUI vs SPN est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match SUI vs SPN

Le match SUI vs SPN se jouera le samedi 2 juillet au Gazprom Arena. Le match entre la Suisse et l’Espagne débutera à 21h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine SUI vs SPN Dream11 :

Capitaine : Alvaro Morata

Vice-capitaine : Xherdan Shaqiri

Prédiction de l’équipe SUI vs SPN Dream11

Gardien : Yann Sommer

Défenseurs : Cesar Azpilicueta, Jordi Alba, Ricardo Rodriguez

Milieu de terrain : Steven Zuber, Ferran Torres, Pablo Sarabia, Pedri, Xherdan Shaqiri

Attaquants : Alvaro Morata, Haris Seferovic

Suisse vs Espagne probable XI:

Composition probable de départ de la Suisse : Yann Sommer ; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez ; Silvan Widmer, Remo Freuler, Denis Zakaria, Steven Zuber ; Xherdan Shaqiri ; Haris Seferovic, Breel Embolo

L’équipe de départ probable de l’Espagne : Unai Simon ; César Azpilicueta, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Jordi Alba ; Koke, Sergio Busquets, Pedri ; Ferran Torres, Alvaro Morata, Pablo Sarabia

