Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 Suède vs Pologne 23 juin 2130 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe SWE vs POL Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre la Suède et la Pologne : La Suède affrontera la Pologne mercredi dans un match du groupe E du Championnat d’Europe de l’UEFA en cours au stade Krestovsky. La Suède a commencé l’événement en tant qu’outsider derrière l’Espagne et la Pologne. Cependant, au cours des deux derniers jours, ils ont pris de l’ampleur en s’établissant en tête du groupe E avec quatre points dans leur cagnotte en deux matchs. La Suède confirmera sa qualification au prochain tour du méga événement si elle fait match nul. D’un autre côté, c’est un concours incontournable pour la Pologne, qui occupe actuellement la dernière place avec une défaite et un match nul lors de ses deux premiers matchs.

Avant le match du groupe E de l’UEFA Euro 2020 entre la Suède et la Pologne ; voici tout ce que vous devez savoir :

Émission SWE vs POL

Le Sony Sports Network (SPN) a le droit de diffusion pour le match SWE vs POL en Inde

SWE vs POL Diffusion en direct

Le match entre SWE vs POL est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match SWE vs POL

Le match SWE vs POL se jouera le mercredi 23 juin au stade Krestovsky de Saint-Pétersbourg. Le jeu commencera à 21h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine SWE vs POL Dream11 :

Capitaine: Robert Lewandowski

Vice capitaine: Piotr Zielinski

Prédiction de l’équipe SWE vs POL Dream11

Gardien de but: Wojciech Szczesny

Défenseurs : Victor Lindelof, Jan Bednarek, Carl Mikael Lustig

Milieu de terrain : Mateusz Klich, Piotr Zielinski, Emil Forsberg, Sebastian Larsson, Grzegorz Krychowiak

En avant : Robert Lewandowski, Alexandre Isak

Suède vs Pologne probable XI :

Composition de départ probable de la Suède : Robin Olsen ; Carl Mikael Lustig, Victor Lindelof, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson ; Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Sebastian Larsson, Emil Forsberg ; Alexandre Isak, Marcus Berg

Composition de départ probable de la Pologne : Wojciech Szczesny ; Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jan Bednarek ; Kamil Jozwiak, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Piotr Zielinski, Tymoteusz Puchacz ; Karol Swiderski, Robert Lewandowski

