Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 Pologne vs Slovaquie 14 juin 2130 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe POL vs SLO Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre la Pologne et la Slovaquie : La Pologne accueillera la Slovaquie lors de l’ouverture du tournoi du Championnat d’Europe de l’UEFA 2020 lundi soir au stade de Saint-Pétersbourg. La Pologne est la favorite du Groupe E pour atteindre la prochaine étape de l’épreuve derrière une Espagne relookée. La Suède, qui lancera sa campagne pour l’Euro mardi, est également placée dans le groupe E. Lundi soir, la Pologne cherchera à récolter les trois points contre la Slovaquie car cela pourrait s’avérer décisif à la fin.

En revanche, la Slovaquie est l’outsider de ce groupe. Cependant, ils sont tout à fait capables de bouleverser les géants européens à leur époque. Ils entrent dans ce match après avoir joué un match nul 0-0 contre l’Autriche.

Avant le match du groupe C de l’UEFA Euro 2020 entre la Pologne et la Slovaquie ; voici tout ce que vous devez savoir :

Diffusion POL vs SLO

Le Sony Sports Network (SPN) a le droit de diffusion du match POL vs SLO en Inde

Diffusion en direct POL vs SLO

Le match entre POL vs SLO est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match POL vs SLO

Le match POL vs SLO se jouera le lundi 14 juin au stade de Saint-Pétersbourg. Le jeu commencera à 21h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine POL vs SLO Dream11 :

Capitaine: Robert Lewandowski

Vice capitaine: Ondrej Duda

Prédiction de l’équipe POL vs SLO Dream11

Gardien de but: Wojciech Szczesny

Défenseurs : Kamil Piatkowski, Tomas Hubocan et Milan Skriniar

Milieu de terrain : Juraj Kucka, Robert Mak, Marek Hamsik, Grzegorz Krychowiak et Piotr Zielinski

En avant : Robert Lewandowski et Ondrej Duda

Pologne vs Slovaquie probable XI :

Composition de départ prévue pour la Pologne : Wojciech Szczesny ; Kamil Piatkowski, Kamil Glik, Pawel Dawidowicz, Tymoteusz Puchacz ; Przemysław Frankowski, Jakub Moder, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski ; Jakub Swierczok, Robert Lewandowski.

Composition de départ prévue pour la Slovaquie : Martin Dubravka ; Tomas Hubocan, Lubomir Satka, Milan Skriniar, Peter Pekarik ; Jakub Hromada, Juraj Kucka ; Robert Mak, Marek Hamsik, Lukas Haraslin ; Ondrej Duda.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici