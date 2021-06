Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 Pays de Galles contre Danemark le 26 juin 2130 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe WAL vs DEN Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre le Pays de Galles et le Danemark : Le Pays de Galles affrontera le Danemark samedi lors du premier match des huitièmes de finale du Championnat d’Europe de l’UEFA 2020 à la Johan Cruijff Arena d’Amsterdam.

Le Pays de Galles a terminé deuxième derrière l’Italie dans le groupe A. Les Dragons rouges espèrent imiter leur parcours de rêve depuis l’Euro 2016, où ils ont atteint les demi-finales. La formidable course du Pays de Galles cette saison a été interrompue par le Portugal. L’équipe dirigée par Cristiano Ronaldo a remporté le prestigieux événement.

D’un autre côté, les Danois viseront également une fin de conte de fées après un début de campagne déchirant. Le milieu de terrain danois de l’Inter Milan Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors de son match d’ouverture contre la Finlande.

Avant le match des huitièmes de finale de l’UEFA Euro 2020 entre le Pays de Galles et le Danemark ; voici tout ce que vous devez savoir :

WAL vs DEN Télédiffusion

Le Sony Sports Network (SPN) a le droit de diffusion pour le match WAL vs DEN en Inde

WAL vs DEN Diffusion en direct

Le match entre WAL et DEN est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match WAL contre DEN

Le match entre WAL et DEN se jouera le samedi 26 juin à la Johan Cruijff Arena d’Amsterdam. Le jeu commencera à 21h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine WAL vs DEN Dream11 :

Capitaine: Yussuf Poulsen

Vice capitaine: Kieffer Moore

Prédiction de l’équipe WAL vs DEN Dream11

Gardien de but: Danny Ward

Défenseurs : Daniel Wass, Ben Davies, Connor Roberts, Joakim Maehle

Milieu de terrain : Mikkel Damsgaard, Pierre-Emile Hojbjerg, Gareth Bale, Aaron Ramsey

En avant : Yussuf Poulsen, Kieffer Moore

Pays de Galles vs Danemark probable XI:

Composition de départ prévue au Pays de Galles : Danny Ward; Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies ; Gareth Bale, Aaron Ramsey, Joe Allen, Joe Morrell, Daniel James ; Kieffer Moore

Composition de départ prévue pour le Danemark : Kasper Schmeichel ; Andreas Christensen, Simon Kjaer, Jannik Vestergaard ; Daniel Wass, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney, Joakim Maehle ; Martin Braithwaite, Mikkel Damsgaard ; Yussuf Poulsen

