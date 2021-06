Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 Pays-Bas contre l’Ukraine le 14 juin 1230 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe NED vs UKR Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre les Pays-Bas et l’Ukraine : Les Pays-Bas sont de retour dans l’événement majeur avec le Championnat d’Europe de l’UEFA. Ils donneront le coup d’envoi de leur campagne contre l’Ukraine lundi soir. Le match aura lieu à la Johan Cruijff Arena. L’équipe néerlandaise n’a pas participé aux deux derniers tournois majeurs – l’Euro 2020 et la Coupe du monde de la FIFA 2018 – après avoir échoué à obtenir sa place. D’un autre côté, l’Ukraine a connu un parcours lamentable à l’Euro 2016, car elle a été la première équipe à être éliminée de cet événement prestigieux il y a cinq ans. L’Ukraine ne faisait pas non plus partie de la Coupe du monde de Russie 2018. Lundi, lorsque les deux parties s’affronteront, elles chercheront à rattraper le temps perdu.

Les Pays-Bas et l’Ukraine ne se sont jamais rencontrés lors d’un événement majeur (Coupe du monde ou Euro). Ils ont joué deux matches amicaux l’un contre l’autre dans le passé et l’Ukraine n’a pas encore battu l’équipe néerlandaise. Les Pays-Bas ont battu l’Ukraine 3-0 à Rotterdam en mai 2008 et ont fait match nul 1-1 à Donetsk en août 2010.

Diffusion NED vs UKR

Le Sony Sports Network (SPN) a le droit de diffusion pour le match NED vs UKR en Inde

Diffusion en direct NED contre UKR

Le match entre NED vs UKR est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match NED vs UKR

Le match NED vs UKR se jouera le lundi 14 juin à la Johan Cruijff Arena. Le jeu commencera à 00h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine NED vs UKR Dream11 :

Capitaine: Marcel Sabitzer

Vice capitaine: Sasa Kalajdzic

Prédiction de l’équipe NED vs UKR Dream11

Gardien de but: Sasa Kalajdzic

Défenseurs : Ezgjan Alioski, Stefan Lainer, Martin Hinteregger, Darko Velovski

Milieu de terrain : Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, David Alaba, Eljif Elmas

En avant : Goran Pandev, Sasa Kalajdzic

Pays-Bas vs Ukraine probable XI:

Pays-Bas Prédit XI Composition de départ : Maarten Stekelenburg, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Daley Blind, Owen Wijndal, Marten de Roon, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Wout Weghorst

Composition de départ prévue pour l’Ukraine : Andriy Pyatov, Oleksandr Karavayev, Serhiy Kryvtsov, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mykolenko, Taras Stepanenko, Andriy Yarmolenko, Ruslan Malinovskyi, Oleksandr Zinchenko, Oleksandr Zubkov, Roman Yaremchuk

