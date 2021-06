Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 Macédoine du Nord contre Pays-Bas 21 juin 2130 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe MCD vs NED Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre la Macédoine du Nord et les Pays-Bas : Les Pays-Bas affronteront la Macédoine du Nord dans un match du groupe C des Champions d’Europe de l’UEFA 2020 en cours lundi. Le match se déroulera à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam et débutera à 21h30 (IST).

Les Pays-Bas se sont déjà qualifiés pour la 16e journée après avoir remporté leurs deux premiers matches contre l’Autriche et l’Ukraine. D’un autre côté, la Macédoine du Nord est pratiquement hors de combat pour le prochain tour après avoir perdu ses deux premiers matchs et jouera pour sa fierté.

La Macédoine du Nord et les Pays-Bas se sont rencontrés à quatre reprises dans le passé, l’équipe néerlandaise enregistrant deux victoires tandis que deux matchs se sont soldés par un match nul.

Avant le match du groupe C de l’UEFA Euro 2020 entre la Macédoine du Nord et les Pays-Bas ; voici tout ce que vous devez savoir :

MCD vs NED Télédiffusion

Le Sony Sports Network (SPN) détient le droit de diffusion du match MCD vs NED en Inde.

MCD vs NED Diffusion en direct

Le match entre MCD et NED est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match MCD vs NED

Le match MCD vs NED se jouera le lundi 21 juin à la Johan Cruijff Arena. Le jeu commencera à 21h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine MCD vs NED Dream11 :

Capitaine : Memphis Depay

Vice-capitaine : Georginio Wijnaldum

Prédiction de l’équipe MCD vs NED Dream11

Gardien de but : Maarten Stekelenburg

Défenseurs : Denzel Dumfries, Ezgjan Alioski, Matthijs de Ligt

Milieu de terrain : Georginio Wijnaldum, Eljif Elmas, Enis Bardhi, Frenkie de Jong

Attaquants : Goran Pandev, Wout Weghorst, Memphis Depay

Macédoine du Nord vs Pays-Bas probable XI:

Composition de départ probable de la Macédoine du Nord : Stole Dimitrievski ; Darko Velovski, Visar Musliu, Kire Ristevski ; Ezgjan Alioski, Eljif Elmas, Arijan Ademi, Enis Bardhi, Stefan Ristovski ; Aleksandar Trajkovski, Goran Pandev

Pays-Bas Probable équipe de départ : Maarten Stekelenburg ; Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Nathan Ake ; Denzel Dumfries, Marten de Roon, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Patrick van Aanholt ; Wout Weghorst, Memphis Depay

