Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 Italie contre Espagne 7 juillet 1230 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe ITA vs ESP Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre l’Italie et l’Espagne : Dans la première demi-finale des Euros 2020, l’Italie affronte l’Espagne et ces nations ne sont pas étrangères les unes aux autres. Les deux poids lourds de l’Europe s’affrontent une nouvelle fois alors que le vainqueur se qualifie pour la finale des Euros 2020.

L’Italie a dominé, rapide et clinique et surtout après avoir dépassé la Belgique, classée n ° 1 mondiale, l’équipe cherchera à se venger de la finale de l’Euro 2012. L’Espagne de Luis Enrique, en revanche, a trouvé son rythme et a tout juste réussi à racler le fond du baril en battant la Suisse en quarts de finale pour se qualifier pour les demi-finales.

Dans un tête-à-tête, les deux équipes se sont rencontrées au total neuf fois et la dernière fois que les deux nations se sont rencontrées, l’Espagne a pris le dessus avec une victoire 3-0 sur l’Italie lors du tour de qualification pour la Coupe du monde. Cependant, les enjeux sont bien différents ici car un billet pour la finale de l’Euro est à gagner. C’est un affrontement passionnant alors que l’Italie affronte l’Espagne en demi-finale des Euros 2020 le 7 juillet.

ITA vs ESP Télédiffusion

Le Sony Sports Network (SPN) détient le droit de diffusion du match ITA vs ESP en Inde.

Diffusion en direct ITA contre ESP

Le match entre ITA vs ESP est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match ITA vs ESP

Le match ITA vs ESP se jouera le mercredi 7 juillet au stade de Wembley à Londres. Le jeu commencera à 00h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine ITA vs ESP Dream11 :

Capitaine : Giorgio Chiellini

Vice-capitaine : Sergio Busquets

Prédiction de l’équipe ITA vs ESP Dream11

Gardien : Gianluigi Donnarumma

Défenseurs : Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Chiellini, Aymeric Laporte, Jordi Alba

Milieu de terrain : Pedri, Sergio Busquets, Jorginho

Grévistes : Ferran Torres, Lorenzo Insigne, Ciro Immobile

Italie vs Espagne probable XI :

Composition de départ prévue pour l’Italie : Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson, Marco Verratti, Jorginho, Nicolo Barella, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne

Composition de départ prévue pour l’Espagne : Unai Simmon, Jordi Alba, Aymeric Laporte, Pau Torres, Cesar Azpilicueta, Pedri, Sergio Busquets, Koke, Daniel Olmo, Alvaro Morata, Ferran Torres

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici