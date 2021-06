Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 Italie contre Autriche 27 juin 0030 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe ITA vs AUT Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre l’Italie et l’Autriche : Lors du deuxième huitième de finale du Championnat d’Europe de l’UEFA 2020, l’Italie affrontera l’Australie dimanche à Londres au stade de Wembley.

Jusqu’à présent, lors de l’Euro 2020, l’Italie a été l’équipe la plus impressionnante. Ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale avec des victoires consécutives 3-0 en Turquie et en Suisse. Après avoir confirmé sa place dans les pré-quarts, l’Italie a battu le Pays de Galles à 10 1-0 pour porter sa séquence de victoires à 11 matchs toutes compétitions confondues. L’Italie n’a pas encore encaissé de but dans ce prestigieux événement et visera à poursuivre sa marche victorieuse lors de son prochain match contre l’Autriche.

D’autre part, l’Autriche a commencé sa campagne avec une victoire complète 3-1 sur la Macédoine du Nord avant de subir une défaite 0-2 aux mains des Pays-Bas. Cependant, ils entrent dans ce match après avoir battu l’Ukraine 1-0.

Avant le match des huitièmes de finale de l’UEFA Euro 2020 entre l’Italie et l’Autriche ; voici tout ce que vous devez savoir :

ITA vs AUT Télédiffusion

Le Sony Sports Network (SPN) a le droit de diffusion pour le match ITA vs AUT en Inde

Diffusion en direct ITA vs AUT

Le match entre ITA vs AUT est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match ITA vs AUT

Le match ITA vs AUT se jouera le dimanche 27 juin au stade de Wembley à Londres. Le jeu commencera à 00h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine ITA vs AUT Dream11 :

Capitaine: Ciro Immobile

Vice capitaine: Nicolo Barella

Prédiction de l’équipe ITA vs AUT Dream11

Gardien de but: Gianluigi Donnarumma

Défenseurs : Stefan Lainer, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola

Milieu de terrain : Domenico Berardi, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch, Nicolo Barella, Manuel Locatelli

En avant : Ciro Immobile, Marko Arnautovic

Italie vs Autriche probable XI : L’équipe de départ prévue pour l’Italie : Gianluigi Donnarumma ; Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Alessandro Bastoni, Leonardo Spinazzola ; Nicolo Barella, Jorginho, Manuel Locatelli ; Domenico Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne

Composition de départ prévue pour l’Autriche : Daniel Bachmann ; Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger, David Alaba ; Xaver Schlager, Florian Grillitsch ; Michael Gregoritsch, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic ; Sasa Kalajdzic

