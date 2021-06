Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 France vs Suisse 290030 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe FRA vs SUI Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre la France et la Suisse : La France affrontera la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro 2020 mardi à la National Arena de Bucarest. Les Blues se sont qualifiés de manière moins convaincante après un nul 2-2 contre le Portugal lors de la dernière journée de la phase de groupes et la première place du groupe F.

La Suisse a dû compter sur une victoire 3-1 sur la Turquie pour se qualifier pour les huitièmes de finale des Championnats d’Europe lors de la troisième journée. Ils ont terminé troisièmes et ont obtenu une place en huitièmes de finale comme l’une des quatre meilleures équipes à la troisième place.

Avant le match des huitièmes de finale de l’UEFA Euro 2020 entre la France et la Suisse ; voici tout ce que vous devez savoir :

FRA vs SUI Télédiffusion

Le Sony Sports Network (SPN) détient le droit de diffusion du match FRA vs SUI en Inde.

FRA vs SUI Diffusion en direct

Le match entre FRA vs SUI est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match FRA vs SUI

Le match FRA vs SUI se jouera le mardi 29 juin à la National Arena de Bucarest, en Roumanie. Le jeu commencera à 00h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine FRA vs SUI Dream11 :

Capitaine : Antoine Griezmann

Vice-capitaine : Granit Xhaka

Prédiction de l’équipe FRA vs SUI Dream11

Gardien de but : Hugo Lloris

Défenseurs : Benjamin Pavard, Ricardo Rodriguez, Raphaël Varane

Milieu de terrain : N’Golo Kanté, Paul Pogba, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka

Attaquants : Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Breel Embolo

FRA vs SUI probable XI :

France : Hugo Lloris ; Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Léo Dubois ; Paul Pogba, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot ; Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappé

Suisse : Yann Sommer ; Nico Elvedi, Fabian Schar, Manuel Akanji ; Kevin Mbabu, Remo Freuler, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez ; Xherdan Shaqiri ; Haris Seferovic, Breel Embolo

