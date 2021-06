Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 France vs Allemagne 16 juin 1230 AM IST

Prédiction et suggestions de l’équipe FRA vs GER Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre la France et l’Allemagne : Dans un affrontement aux proportions monumentales, l’Allemagne accueillera la France dans un groupe d’affrontement à mort mercredi à l’Euro 2020 à Munich. Les deux puissances du football ne peuvent pas se tromper dans leur affrontement d’ouverture de l’Euro, les tenants du Portugal et de la Hongrie étant prêts à bondir. Alors que la France est le favori irrésistible pour remporter la compétition, l’Allemagne chercherait à récompenser son manager sortant, Joachim Low, le seul prix manquant dans son cabinet.

La France, championne du monde 2018, a terminé première de son groupe de qualification, remportant huit de ses 10 matchs. Ils ont marqué 25 buts au cours de cette période, n’en encaissant que six. Les champions allemands de 2014 ont disputé huit matchs, en ont remporté sept et en ont marqué cinq de plus que leurs adversaires.

Le match FRA vs GER Euro 2020 devrait débuter à 00h30 IST.

Avant le match du groupe C de l’UEFA Euro 2020 entre la France et l’Allemagne ; voici tout ce que vous devez savoir :

Diffusion FRA vs GER

Le Sony Sports Network (SPN) a le droit de diffusion du match FRA vs GER en Inde

FRA vs GER Diffusion en direct

Le match entre FRA vs GER est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match FRA vs GER

Le match FRA vs GER se jouera le lundi 14 juin à l’Allianz Arena, à Munich. Le jeu commencera à 00h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine FRA vs GER Dream11 :

Capitaine : Thomas Muller

Vice-capitaine : Kylian Mbappé

Prédiction de l’équipe FRA vs GER Dream11

Gardien de but : Hugo Lloris

Défenseurs : Raphael Varane, Lucas Hernandez, Matts Hummels, Matthias Ginter

Milieu de terrain : N’Golo Kanté, Adrien Rabiot, Joshua Kimmich

Attaquants : Kylian Mbappe, Karim Benzema, Thomas Muller

France vs Allemagne probable XI :

France : Hugo Lloris (GK) ; Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez ; N’Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot ; Antoine Griezmann ; Kylian Mbappé, Karim Benzema

Allemagne : Manuel Neuer (GK) ; Matthias Ginter, Matts Hummels, Antonio Rudiger ; Joshua Kimmich, Toni Kroos, Ilkay Gundogan, Robin Gosens ; Kai Havertz, Thomas Muller ; Serge Gnabry

