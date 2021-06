Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 Espagne-Suède le 15 juin 1830 IST

Prévisions et suggestions de l’équipe ESP vs SWE Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre l’Espagne et la Suède : Le groupe E verra l’Espagne, vainqueur de l’Euro 2012, affronter la Suède le 15 juin à partir de 00h30 IST mardi. L’affrontement entre les deux nations aura lieu à l’Estadio de La Cartuja à Séville. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées en Euros, c’était en 2008 où l’Espagne a eu raison de la Suède en remportant l’affrontement 2-1.

L’Espagne entre dans l’affrontement en tant que favorite alors que la Suède est privée de son attaquant vétéran, Zlatan Ibrahimovic, en raison d’une blessure. Pour cet Euro, le sélectionneur espagnol Luis Enrique s’est appuyé sur des jeunes pour faire avancer l’équipe et il sera intéressant de voir le premier XI dans l’affrontement de ce soir. L’inclusion de Sergio Busquets est très douteuse car le milieu de terrain défensif avait été testé positif pour COVID-19 la semaine dernière.

Ce sera sûrement un affrontement intéressant et les buts devraient arriver fréquemment.

ESP vs SWE Telecast

Le Sony Sports Network (SPN) a le droit de diffusion pour le match ESP vs SWE en Inde

ESP vs SWE Streaming en direct

Le match entre ESP vs SWE est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match ESP vs SWE

Le match ESP vs SWE se jouera le mardi 15 juin à l’Estadio de La Cartuja à Séville. Le jeu commencera à 00h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine ESP vs SWE Dream11 :

Capitaine : Cesar Azplicueta

Vice-capitaine : Victor Lindelof

ESP vs SWE Dream11 Team Prédiction

Gardien : David de Gea

Défenseurs : Cesar Azplicueta, , Aymeric Laporte, Victor Lindelof, Pau Torres, Jordi Alba

Milieu de terrain : Rodri, Emil Forsberg, Pedri

Attaquants : Ferran Torres, Alvaro Morata, Alexander Isak

Espagne vs Suède probable XI :

Espagne Composition de départ prévue : David de gea, Cesar Azplicueta, Aymeric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, Llorente, Rodri, Pedri, Moreno, Morata et Ferran Torres.

Composition de départ prévue pour la Suède : Robin Olsen, Ludwig Augustinsson, Marcus Daneilson, Victor Lindelof, Mikael Lustig, Emil Forsberg, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Sebastian Larsson, Alexander Isak et Marcus Berg

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici