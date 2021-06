Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 Croatie contre Espagne 28 juin 2130 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe CRO vs SPN Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre la Croatie et l’Espagne : La Croatie affrontera l’Espagne en huitièmes de finale du Championnat d’Europe de l’UEFA 2020 en cours lundi à Copenhague. Il existe un vieil adage selon lequel les meilleures équipes se transforment en tournoi et l’Espagne espère que cela tiendra lors de leur voyage au Danemark. L’Espagne de Luis Enrique a eu une course médiocre sur le terrain contre la Suède et la Pologne alors qu’ils jouaient deux matchs nuls consécutifs. Après cela, ils ont enregistré leur performance à l’Euro 2020 en battant la Slovaquie 5-0.

D’un autre côté, la Croatie de Zlatko Dalić a créé très peu d’occasions lors de sa défaite 0-1 contre l’Angleterre. Et ils ont suivi ce schéma lors de leur match nul 1-1 contre la République tchèque, avant de se remettre en forme pour atteindre les 16 derniers en enregistrant une victoire complète sur l’Écosse.

Avant le match des huitièmes de finale de l’UEFA Euro 2020 entre la Croatie et l’Espagne ; voici tout ce que vous devez savoir :

CRO vs SPN Télédiffusion

Le Sony Sports Network (SPN) détient le droit de diffusion du match CRO vs SPN en Inde.

CRO vs SPN Diffusion en direct

Le match entre CRO et SPN est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match CRO vs SPN

Le match CRO vs SPN se jouera le lundi 28 juin au Parken Stadium au Danemark. Le jeu commencera à 21h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine CRO vs SPN Dream11 :

Capitaine : Gérard Moreno

Vice-capitaine : Pedro

Prédiction de l’équipe CRO vs SPN Dream11

Gardien de but : Unai Simon

Défenseurs : Cesar Azpilicueta, Jordi Alba, Josko Gvardiol

Milieu de terrain : Koke, Pedri, Luka Modric, Andrej Kramaric

Attaquants : Gerard Moreno, Alvaro Morata, Ante Rebic

Croatie vs Espagne probable XI :

La composition de départ prévue pour la Croatie : Dominik Livakovic ; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Josko Gvardiol ; Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Luka Modric ; Nikola Vlasic, Andrej Kramaric, Ante Rebic

L’équipe de départ prévue pour l’Espagne : Unai Simon ; Cesar Azpilicueta, Aymeric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba ; Sergio Busquets, Koke, Pedri ; Gérard Moreno, Dani Olmo, Alvaro Morata

