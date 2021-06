Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 Allemagne contre Hongrie 24 juin 1230 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe GER vs HUN Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre l’Allemagne et la Hongrie : Lors du dernier affrontement du « Groupe de la mort », l’Allemagne affronte la Hongrie lors du troisième et dernier match du Groupe F du Championnat d’Europe de l’UEFA le 24 juin à partir de 00h30 (IST) en direct de l’Allianz Arena de Munich. Alors que le Portugal affrontera la France dans l’autre affrontement du groupe F, l’Allemagne espère remporter les trois points et se qualifier pour les 16 derniers du tournoi Euros 2020. Une équipe allemande résistante, qui a failli être radiée après une performance médiocre contre la France, a battu le Portugal 4-2 pour annoncer son arrivée dans la compétition. Cela a pris du temps, mais l’Allemagne est sortie avec toutes les armes à feu. Trois points pourraient sceller une place pour l’Allemagne et pourraient les porter à 6 points sur la table.

La Hongrie, en revanche, n’est pas dupe et les fans ont vu la vaillante performance alors qu’ils détenaient la France 1-1. Ce serait le plus grand bouleversement si la Hongrie était capable de faire l’impensable. Tout est à jouer à Munich alors que l’Allemagne affronte la Hongrie dans la bataille finale du groupe F.

Le Sony Sports Network (SPN) a le droit de diffusion pour le match GER vs HUN en Inde

GER vs HUN Diffusion en direct

Le match entre GER vs HUN est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match GER vs HUN

Le match GER vs HUN se jouera le jeudi 24 juin à l’Allianz Arena de Munich. Le jeu commencera à 00h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine GER vs HUN Dream11 :

Capitaine: Manuel Neuer

Vice capitaine: Adam Szalaï

Prédiction de l’équipe GER vs HUN Dream11

Gardien de but: Manuel Neuer

Défenseurs : Mats Hummels, Antonio Rudiger, Attila Szalai, Willi Orban

Milieu de terrain : Tony Kroos, Ilkay Gundogan, Joshua Kimmich

Grévistes : Roland Sallai, Serge Gnarby, Kai Havertz

Allemagne vs Hongrie probable XI :

Composition de départ prévue pour l’Allemagne : Manuel Neuer (GK), Matthias Ginter, Mats Hummels, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan, Tony Kroos, Robin Gosens, Kai Havertz, Leroy Sane, Serge Gnabry

Composition de départ prévue par la Hongrie : Peter Gulacsi (GK), Attila Szalai, Willi Orban, Endre Botka, Attila Fiola, Andras Schafer, Adam Nagy, Laszlo Kleinheisler, Loic Nego, Roland Sallai, Nemanja Nikolic

