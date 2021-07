Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de la Copa America 2021 Uruguay vs Colombie 4 juillet 0330 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe URU vs COL Dream11 pour le match d’aujourd’hui de la Copa America 2021 entre l’Uruguay et la Colombie : Les deux équipes les moins performantes de la phase de groupes – l’Uruguay et la Colombie – s’affronteront en quart de finale de la Copa America 2021 dimanche à l’Estádio Nacional de Brasilia. L’Uruguay a confirmé sa place pour la phase à élimination directe de la ligue après avoir terminé deuxième du groupe A avec deux victoires, une défaite et un nul. D’autre part, la Colombie a terminé la dernière étape à la troisième place du classement du groupe B. La Colombie n’a remporté qu’un match en championnat et a subi deux défaites tandis qu’un match s’est soldé par un match nul.

L’Uruguay et la Colombie se sont rencontrés 33 fois dans le passé, La Celeste enregistrant 16 victoires. La Colombie a remporté 10 matchs tandis que sept rencontres se sont soldées par un match nul.

Avant le match de quart de finale entre l’Uruguay et la Colombie ; voici tout ce que vous devez savoir :

URU vs COL Télédiffusion

Le Sony Sports Network (SPN) a le droit de diffusion pour le match URU vs COL en Inde

URU vs COL Diffusion en direct

Le match entre URU vs COL est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match URU vs COL

Le match URU vs COL se jouera le dimanche 4 juillet au stade Mané Garrincha au Brésil. Le match entre l’Uruguay et la Colombie débutera à 03h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine URU vs COL Dream11 :

Capitaine : Luis Suarez

Vice-capitaine : Edinson Cavani

Prédiction de l’équipe URU vs COL Dream11

Gardien de but : Fernando Muslera

Défenseurs : Diego Godin, Yerry Mina, José Gimenez

Milieu de terrain : Mateus Uribe, Matías Vecino, Giorgian De Arrascaeta

Attaquants : Luis Suarez, Edinson Cavani, Duván Zapata

Uruguay vs Colombie probable XI:

Composition de départ prévue pour l’Uruguay : Fernando Muslera; Nahitan Nández, José Gimenez, Diego Godin, Matias Vina ; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino ; Giorgian De Arrascaeta; Luis Suarez, Edinson Cavani

Composition de départ prévue pour la Colombie : David Ospina ; Stefan Medina, Davinson Sanchez, Yerry Mina, William Tesillo ; Edwin Cardona, Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, Mateus Uribe ; Luis Diaz, Duvan Zapata

