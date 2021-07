Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match d’aujourd’hui de la Copa America 2021, le Brésil contre le Pérou, le mardi 6 juillet

Prédiction et suggestions de l’équipe BRA vs PER Dream11 pour le match de demi-finale de la Copa America entre le Brésil et le Pérou : Le Brésil, champion en titre, affrontera le Pérou lors du premier affrontement en demi-finale de la Copa America 2021 le 6 juillet (mardi) en direct à partir de 04h30 IST depuis l’Estadio Nilton Santos. Le Brésil a réussi à tenir et à défendre une avance de 1-0 contre le Chili avec seulement 10 hommes après que l’attaquant Gabriel Jesus a reçu un carton rouge direct pour son défi intempestif contre Mena à la 48e minute du match.

C’était un effort courageux de la part des hôtes pour garder le Chili à distance alors que les joueurs attaquaient autant qu’ils le pouvaient. Le Pérou, quant à lui, a connu des montagnes russes d’émotions pour atteindre les demi-finales de la Copa America en battant le Paraguay 3-3 aux tirs au but (4-3) pour se qualifier pour les demi-finales.

Ce sera sûrement un affrontement passionnant car le Pérou a prouvé qu’ils ne sont pas des jeux d’enfant.

BRA vs PER Télédiffusion

Le Sony Sports Network (SPN) détient le droit de diffusion du match BRA vs PER en Inde.

BRA vs PER Diffusion en direct

Le match entre BRA vs PER est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match BRA vs PER

Le match BRA vs PER se jouera le mardi 6 juillet à l’Estadio Nilton Santos de Rio. Le jeu commencera à 04h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine BRA vs PER Dream11 :

Capitaine: Neymar

Vice capitaine: Casemiro

Prédiction de l’équipe BRA vs PER Dream11

Gardien de but: Alisson Becker

Défenseurs : Marquinhos, Rehan Lodi, Anderson Santamaria, Miguel Trauco

Milieu de terrain : Yoshimar Yotun, Casemiro, Lucas Paqueta

Grévistes : Neymar, Richarlison, Gianluca Lapadula

Brésil vs Pérou XI probables

Composition de départ prévue pour le Brésil : Alisson Becker (GK), Danilo Da Silva, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi, Casemiro, Fred, Lucas Paqueta, Richarlison, Roberto Firmino, Neymar.

Composition de départ prévue pour le Pérou : Pedro Gallese (GK), Aldo Corzo, Anderson Santamaria, Christian Ramos, Miguel Trauco, Sergio Pena, Santiago Ormeno, Renato Tapia, Christian Cueva, Yoshimar Yotun, Gianluca Lapadula.

