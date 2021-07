Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour la finale de l’UEFA Euro 2020 d’aujourd’hui, Italie contre Angleterre le 12 juillet 0030 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe ITA vs ENG Dream11 pour la finale de l’UEFA Euro 2020 entre l’Italie et l’Angleterre : Après près d’un mois de batailles, de chagrins et de victoires inspirantes, le Championnat d’Europe de l’UEFA 2020 a atteint sa fin. Maintenant, il ne reste plus qu’un match de l’Euro 2020 et cette rencontre décidera du nouveau champion d’Europe. Lors de l’affrontement au sommet, l’Italie s’opposera à l’Angleterre au stade de Wembley de Londres dans ce qui serait une rencontre historique.

L’Italie a confirmé sa qualification pour la finale de l’Euro 2020 mardi soir en battant l’ancien champion d’Espagne aux tirs au but après la fin du match sur un match nul 1-1. D’autre part, l’Angleterre a battu le Danemark 2-1 en prolongation pour devenir le deuxième finaliste.

L’Italie de Roberto Mancini est invaincue lors de ses 33 derniers matches (toutes compétitions confondues) et n’est plus qu’à un pas de tester la gloire européenne. Pendant ce temps, l’Angleterre espère mettre fin à la sécheresse de 55 ans en remportant le trophée à la maison.

Avant le match final de l’UEFA Euro 2020 entre l’Italie et l’Angleterre ; voici tout ce que vous devez savoir :

ITA vs ENG Télédiffusion

Le Sony Sports Network (SPN) a le droit de diffusion pour le match ITA vs ENG en Inde

Diffusion en direct ITA vs ENG

Le match entre ITA vs ENG est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match ITA vs ENG

Le match ITA vs ENG se jouera le lundi 12 juillet au stade de Wembley, à Londres. Le match entre l’Italie et l’Angleterre débutera à 00h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine ITA vs ENG Dream11 :

Capitaine : Harry Kane

Vice-capitaine : Federico Chiesa

Prédiction de l’équipe ITA vs ENG Dream11

Gardien de but : Jordan Pickford

Défenseurs : Luke Shaw, Leonardo Bonucci, Emerson Palmieri, Harry Maguire

Milieu de terrain : Lorenzo Insigne, Mason Mount, Raheem Sterling, Nicolo Barella, Federico Chiesa

Attaquants : Harry Kane

Italie vs Angleterre probable XI:

L’équipe de départ probable de l’Italie : Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson Palmieri ; Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti ; Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne

L’équipe de départ probable de l’Angleterre : Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw ; Kalvin Phillips, Declan Rice; Bukayo Saka, Mason Mount, Raheem Sterling ; Harry Kane

