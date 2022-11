Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables, PKL 2022-23, 7 novembre

MUM vs JAI Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match PKL 2022-23 de lundi entre U Mumba et Jaipur Pink Panthers: Jaipur Pink Panthers, lors de leur dernier match de la Pro Kabaddi League, a enregistré une victoire bien méritée contre Dabang Delhi KC pour mettre fin à leur série de trois matchs sans victoire. Arjun Deshwal a marqué 16 points dans le match et est devenu le meilleur raider de la nuit pour guider son équipe vers une victoire convaincante 40-45 sur les champions en titre.

Les Jaipur Pink Panthers viseront désormais à poursuivre sur leur lancée lorsqu’ils seront de retour en action lundi. Lors de leur prochain match, les vainqueurs de la saison inaugurale de la Pro Kabaddi League affronteront U Mumba. Le match entre U Mumba et Jaipur Pink Panthers devrait se jouer au Shree Shivchhatrapati Sports Complex à Balewadi, Pune.

Après avoir remporté six victoires en 10 matches, les Jaipur Pink Panthers se retrouvent actuellement à la troisième place du classement de la Pro Kabaddi League.

U Mumba, quant à lui, a dû subir une défaite 34-31 contre Patna Pirates, lors de leur dernière rencontre en Pro Kabaddi League. U Mumba, avec 32 points dans sa cagnotte, occupe actuellement la quatrième place du classement de la Pro Kabaddi League.

Avant le match de lundi de la Pro Kabaddi League entre U Mumba et Jaipur Pink Panthers; voici tout ce que vous devez savoir :

MUM vs JAI Telecast

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match U Mumba vs Jaipur Pink Panthers Pro Kabaddi League.

Diffusion en direct de MUM contre JAI

Le match de la Pro Kabaddi League entre U Mumba et Jaipur Pink Panthers sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match MUM vs JAI

Le match U Mumba vs Jaipur Pink Panthers Pro Kabaddi League se jouera au complexe sportif Shree Shivchhatrapati à Balewadi, Pune, le lundi 7 novembre à 19h30 IST.

Prédiction de l’équipe MUM vs JAI Dream11

Capitaine: Arjun Deshwal

Vice capitaine: Surinder Singh

Suggestion de jeu XI pour MUM vs JAI Dream11 Fantasy Kabaddi

Défenseurs : Rinku, Surinder Singh, Harendra Kumar

Polyvalents : Reza Mirbagheri

Raiders : Arjun Deshwal, Rahul Chaudhari, V Ajith

U Mumba vs Jaipur Pink Panthers Composition de départ possible

Composition de départ prévue pour les U Mumba Panthers : Ashish, Surinder Singh, Harendra Kumar, Heidarali Ekrami, Jai Bhagwan, Rinku, Mohit

Composition de départ prévue pour les panthères roses de Jaipur : Arjun Deshwal, Sunil Kumar, Abhishek KS, Rahul Chaudhari, V Ajith, Sahul Kumar, Reza Mirbagheri

